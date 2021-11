Adele estrena su álbum "30"; fans reaccionan en las redes

Adele conquistó el Internet este viernes tras su lanzamiento de su nuevo disco “30”, el cual ya teníamos un avance con su primera canción “Easy On Me”. Las nuevas canciones de la británica encantaron a sus fans, quienes no dudaron en compartir sus opiniones.

El título del disco, "30", es una referencia a la edad con el que lo comenzó a componer, hace tres años, en un momento en el que la vida de la intérprete de "Hello" no era más que desazones.

Hace poco, esta artista inglesa que vive en Los Ángeles, confesaba a la revista Vogue la redención y catarsis que le dio este nuevo disco.

"Con 30 años mi vida se hundió sin previo aviso", contaba Adele. "Tengo la sensación de que este álbum es primero autodestrucción, y después autoreflexión y autoredención".

También es una respuesta a las muchas preguntas de su hijo Angelo, que pronto tendrá nueve años, al divorcio de sus padres y la herida que ello generó.

La tracklist de “30”, de Adele:

Strangers by Nature Easy on Me My Little Love Cry Your Heart Out Oh My God Can I Get It I Drink Wine All Night Parking (interlude) Woman Like Me Hold On To Be Loved Love Is a Game

La ganadora de 15 premios Grammy y de un Oscar por la banda sonora de "James Bond Skyfall", explicó también que había perdido 45 kilos por su adicción al ejercicio físico. "No se trataba de perder peso, sino de fortalecerme y pasar el máximo tiempo posible cada día lejos de mi celular".

Pero los riesgos siguen ahí. "Tengo que estar lista para ser famosa de nuevo, algo que, como todo el mundo sabe, no me gusta", dijo.

Algunas reacciones a "30" de Adele

Déjalo en paz, espero 6 años para escuchar nueva música de Adele#Adele30 #Adele pic.twitter.com/cvIMPBg7iN — Adele Times (@TimesAdele) November 19, 2021

Yo escuchando el nuevo album de Adele 30 y en especial en My Little Love #Adele30 pic.twitter.com/yOneNJNZyW — Adnan Ariel Cardozo (@AdnanCardozo) November 19, 2021

ADELE ME TIENE AQUÍ LLORANDO SIN SIQUIERA TENER UN HIJO, SIN HABER ESTADO CASADA Y SIN HABERME DIVORCIADO#Adele30 #adele pic.twitter.com/oD99G1DAyZ — Vladimir Mora (@VladimirMora_) November 19, 2021

Yo escuchando los temazos de Adele inventandome un divorcio pic.twitter.com/HmCvCA7Lrs — Cris���� (@XXNI4LERXX) November 19, 2021

» “Oh My God” de Adele será un himno en las discotecas. #Adele30 pic.twitter.com/AAvxtQTwLQ — Adele Nicaragua | ��³⁰ (@AdeleNicaragua) November 19, 2021

Con información de AFP.

AC