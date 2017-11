Adam Levine pone a la venta su residencia de Los Ángeles

Adam Levine, líder de Maroon 5, puso a la venta otra de sus propiedades en Los Ángeles, por 15 millones 900 mil dólares, tras vender otra por 18 millones 900 mil dólares, reportaron fuentes de las bienes raíces.

Después de vender su residencia del área de Bel-Air, por 18 millones 900 mil dólares, el líder de Maroon 5 ha puesto a la venta otra casa en el oeste de Los Ángeles valuada en 15 millones 900 mil dólares.

De estilo contemporáneo, la residencia en Beverly Crest estuvo previamente en el mercado el año pasado por 17 millones 500 mil dolares, según muestran los registros publicos.

Construida en 1940 y recientemente renovada, la casa de un solo nivel tiene siete mil cien pies cuadrados que incluye una gran sala expansiva, sala multimedia, sala/biblioteca y un gimnasio/spa.

Los techos abovedados y las paredes de las ventanas iluminan las áreas comunes, que se abren a jardines y vistas al cañón, explicó Kurt Rappaport de Westside Estate Agency.

Patios de piedra, una piscina y spa y una cancha de baloncesto iluminada completan el patio trasero.

En otro lugar de la propiedad de aproximadamente 3.6 acres (14 mil 500 metros crudrados) se encuentra un garaje de dos pisos con ascensor hidráulico y una sala de juego de estilo speakeasy.

Levine compró la casa a través de un fideicomiso hace cinco años por cuatro millones 830 mil dólares, según los registros.

Levine, de 38 años, es más conocido como vocalista y guitarrista principal de Maroon 5. La banda de pop-rock ganadora de un Grammy tiene éxitos que incluyen "She Will Be Loved", "This Love" y "Moves Like Jagger".

Desde 2010 ha aparecido como juez en la serie de competencia de cantantes aficionados "The Voice".

La otra propiedad recientemente vendida por Lavine fue su casa en Bel Air, puesta en venta sólo cuatro meses de haberla comprado por 18 millones de dólares.

AB.