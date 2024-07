El famoso comediante y conductor de televisión Adal Ramones fue criticado después de que reaccionara de manera polémica al momento en que su hija Paola le quería comunicar una noticia importante de su vida. En un video que se viralizó, se puede ver a Adal y Paola sentados en un sillón, intentando hablar a través de una tensa conversación.

Paola confesó que sostenía una relación con una diferencia de veinte años, lo cual, de inmediato provocó la renuencia de su padre, quien inmediatamente sancionó: "puedes arruinar tu vida". Cuando su hija intentaba convencerlo a través de la comparación con su propio matrimonio, no obstante, Adal se sostuvo y aseguró: "No lo quiero conocer".

Y de ahí no se logró mover el ex conductor de Otro Rollo. Insistiendo en que la decisión era incorrecta y mostrando su enojo controlado al abrazar con fuerza un cojín sobre su pecho y tener cruzadas las piernas en todo momento. Todo empeoró cuando su hija habló de un compromiso serio con un anillo de promedio, lo que hizo recordar a Adal su propio matrimonio, el cual también tiene una diferencia de edad importante. Pese a ello, Ramones no dio su pie a ceder e incluso decidió huir de la conversación incluso negándole un brazo a su hija. Ahí mismo fue cuando apareció el llanto y Paola no pudo más, le confesó que era una broma.

A pesar de que al final no hubo matrimonio, las redes sociales disfrutaron de este momento tenso de Adal Ramones. Incluso, algunos aseguran que le dio una cátedra a Pepe Aguilar sobre cómo tendría que haber tratado el polémico romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar que apenas hace unos días terminó en una sorpresiva boda.

