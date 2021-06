Acción, velocidad y camaradería en “Rápidos y Furiosos 9”

Este miércoles 23 de junio llega a la cartelera nacional una de las franquicias más exitosas de los últimos tiempos, “Rápidos y Furiosos”, que con su novena entrega refrendará el cariño y el respeto que el público le tiene a este proyecto donde la acción, la aventura y la velocidad han sido sus tres elementos para conectar con la audiencia.

En este nuevo capítulo, “Dom Toretto” (Vin Diesel), ha llevado una vida tranquila y discreta con “Letty” (Michelle Rodríguez) y su hijo, el pequeño “Brian”. Pero saben que el peligro está siempre al acecho y en esta ocasión, “Dom” se verá forzado a enfrentar los pecados de su pasado para salvar a las personas que más ama. Su equipo se le une para detener una trama criminal que amenaza al mundo y que está dirigida por un asesino muy hábil, quien además es un conductor de alto nivel, quien resulta ser el hermano desterrado de “Dom”, “Jakob” (John Cena).

En el elenco también destacan Tyrese Gibson, Chris ‘Ludacris’ Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Helen Mirren, Kurt Russell, Charlize Theron y Cardi B.

“Lo que hace ‘Rápidos y Furiosos 9’ es arrojar luz sobre cómo ‘Dom’ ha manejado su vulnerabilidad a lo largo de su vida”, expresa Diesel. “Eso es lo divertido de la evolución de este personaje, porque es algo con lo que todos podemos identificarnos”.

En cuanto a la exploración de la paternidad de su personaje, resalta: “Cuando tenemos hijos están en juego cosas mucho más importantes. Ahora todo lo que hace ‘Dom’ parte del reconocimiento de la verdadera fuente de su vulnerabilidad: su hijo. No es que ‘Dom’ esté extasiado con vivir en la granja. Está gobernado por la necesidad. Hay muchos asuntos pendientes en este mundo en el que ha estado viviendo. Un león es vulnerable debido a su cachorro y eso mismo es lo que está pasando con ‘Dom’: está haciendo el sacrificio de mantenerse al margen con el fin de proteger a su cachorro”.

La visión del director

Para Justin Lin, regresa a la franquicia por quinta ocasión para dirigir “Rápidos y Furiosos 9”, fue un tema grato, pero también inesperado. Si bien había mantenido la relación con el productor y actor Vin Diesel y el resto de creativos de la franquicia, nunca esperó volver.

“Pensé que la saga que habíamos explorado en las cuatro películas que hicimos juntos era suficiente. Pero una mañana me desperté y me inspiré en el hecho de que hay algo más en la mitología ‘Rápidos y Furiosos’ que debíamos explorar”.

Expresa que lo que le encanta de la franquicia es que las películas nunca han sido la misma historia contada una y otra vez.

“Siempre están avanzando. Pensé que había una oportunidad de crear una película que integrase las ocho cintas anteriores y las reuniese de una manera que permitiese responder a las grandes preguntas que los fans se han venido formulando a lo largo de todos estos años, preguntas que habían quedado sin respuesta... hasta ahora”.

ACCIÓN DE ALTO CILINDRAJE. Las secuencias de velocidad están diseñadas para dejar al filo de sus asientos a todos los espectadores. CORTESÍA/ UNIVERSAL PICTURES

El magnetismo de Cardi B

La estrella de la música hip-hop y urbana, Cardi B, también se integra a la trama, interpretando a “Leysa”, una mujer vinculada con el pasado de “Dom”. Además, la película cuenta también con un cameo de la sensación del género del reggaetón, Ozuna.

“Vin Diesel se acercó y me habló de un papel, y yo estaba como... ‘¡es alucinante!’… llévame ahí y ponme en un avión. Me gusta el hecho de representar a una mujer fuerte y poderosa”, comparte Cardi en uno de los videos promocionales del filme. “Estar cerca de Vin es tan agradable y tan genial que me hace sentir cómoda y eso me pone tan emocionada; él es un tipo rudo. Les tengo un pequeño truco bajo la manga”.

Perfil de los protagonistas

“Dom Toretto” / Vin Diesel

“Dom” es un hombre que no mira hacia atrás, pero ahora en “Rápidos y Furiosos 9” se verá obligado a hacerlo. Tiene un código moral con el que expresa: “Vivo mi vida un cuarto de milla a la vez”.



“Letty” / Michelle Rodríguez

“Letty” está viviendo una vida familiar más apacible y discreta en el centro de California. La situación es asfixiante para ella y está luchando para tratar de avanzar en este nuevo papel.



“Roman” / Tyrese Gibson

“Roman” es siempre una fuente confiable de alivio cómico, incluso en las situaciones más difíciles. Pero también es mucho más que eso y en este nuevo episodio el público podrá conocer una nueva faceta de él.



“Tej” / Chris “Ludacris” Bridges

Dueño de un garaje y promotor de las carreras callejeras clandestinas de Miami, el personaje se ha venido enriqueciendo y desarrollando nuevas habilidades en cada nueva entrega.



“Jakob Toretto” / John Cena

Él es un adversario diferente a cualquiera que “Dom” y su equipo hayan enfrentado antes a lo largo de la franquicia. “Jakob Toretto” es un asesino profesional sin igual y un piloto de alto tan hábil como el propio “Dom”.

Algunas curiosidades

La producción construyó docenas y docenas de vehículos: exóticos, deportivos estadounidenses, importados de Japón, carros militares blindados, autos hechos a la medida y otros en colaboración con los equipos de efectos especiales.

exóticos, deportivos estadounidenses, importados de Japón, carros militares blindados, autos hechos a la medida y otros en colaboración con los equipos de efectos especiales. Un gran elemento de la secuencia de persecución del tercer acto de la cinta es el “monstruoso” vehículo blindado de 26 toneladas de altura y tres secciones, denominado “Armadillo”, el cual sorprenderá a los fans.

Habrá una secuencia donde se desarrolla una fiesta en la que se presenta “Queenie Shaw” (Helen Mirren). Para esa escena se exhibió el “Noble M600” junto con un “Bugatti Veyron”, un “Bentley Continental GT”, un “Rolls Royce Wraith”, un “Aston Martin Rapide”, un “Morgan Aero 8” y un “Mercedes SLR McLaren”. En total, se invirtieron cerca de 2.5 millones de libras esterlinas (alrededor de 1.8 millones de dólares).

“Dom” gusta de la marca “Dodge” y en “Rápidos y Furiosos 9” su colección incluye un “Charger 1327” original reconstruido, ubicado en el garaje de casa al lado de su elegante “Charger Tantrum 19702.

MQ