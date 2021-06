Abogado cuestiona dictamen en contra de Héctor Parra

Este miércoles se lleva a cabo la primera audiencia entre el actor Héctor Parra y su hija Alexa, luego de que fuera detenido este 15 de junio por elementos de la Policía de Investigación (PDI), acusado de dos delitos en contra de su hija.

"Los delitos son corrupción de menores y abuso sexual. Ninguno de los dos tiene fundamento", dijo el abogado en medio de la audiencia.

La detención ocurrió en la colonia General Anaya, en la Ciudad de México, y este miércoles, el abogado de Parra, José Luis Guerrero Mendoza, comentó que este día se determinará si el actor puede salir en libertad condicional, pero que en caso de que no saliera este mismo miércoles, sería dentro del término de 144 horas.

El abogado enfatizó que en esta audiencia inicial Alexa no atestiguará, pero sí cuestionó fuertemente la realización de un dictamen particular que favorece a Alexa, que es posterior al realizado desde la Procuraduría y que favorece a su padre, así como otras anomalías y hasta posible tráfico influencias en el caso.

"Hay que decirlo con toda claridad, la acusación en contra de Héctor se sostiene a través de un dictamen pericial particular, no de un dictamen de la Procuraduría, presentado apenas el 7 de junio. Es un hecho muy reciente, es un caso totalmente inusual que un dictamen particular sustente una acusación tan grave".

Y aunque dijo que no es ilegal que se presente un dictamen pericial particular, sí cuestionó los resultados totalmente distintos.

"Tienes derecho a ofrecerlo como víctima pero regularmente la valoración que hace el ministerio público es parte del peritaje oficial y el peritaje oficial nos es a favor", y declaró que ya la nueva defensa de la parte acusatoria es la que presenta el nuevo dictamen, y que al parecer sí es pagada por Mayer.

Piden que Sergio Mayer salga del caso

Es sabido que Sergio Mayer está apoyando a Alexa y a su madre Ginny Hoffman en este proceso, sin embargo, el legista comentó que ya se hizo la petición al juez para que el diputado salga, ya que no tiene ningún interés, ya sea jurídico o familiar en el caso.

Expresó que su cliente se encuentra preocupado y molesto ante tal suceso y recordó que Parra nunca huyó de la justicia.

Observa abogado que hay tráfico de influencias

A la pregunta de los medios sobre un posible tráfico de influencias en el caso, ya que se encuentra un funcionario público apoyando a la supuesta víctima y a su madre, Guerrero expresó y sin señalar a Mayer, que está completamente seguro que como han sucedido las cosas y tan rápidas, cuando hace unos meses atrás no había una demanda formal, sí hay.

"No sé por parte de quién, pero sí un tráfico con influencias", aseguró.

Ginny Hoffman todavía no comparece

Este martes, Ginny Hoffman emitió un comunicado en el que dijo que no podía hablar todavía con los medios por lo grave de la situación, pero agradeció el apoyo de Sergio Mayer.

Hasta la fecha la actriz, su hija o su equipo de abogados no han emitido declaraciones en la Fiscalía.

El abogado explicó que en esta audiencia inicial se reúnen las partes involucradas para conocer la imputación.

"Nosotros, la representación de Héctor, no conocíamos de la carpeta de investigación, eso estamos haciendo".

Daniela Parra pide a Mayer que salga del caso

Daniela Parra, hija mayor del actor, se encuentra en la Fiscalía en apoyo a su padre y por ello pide al aún presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía en México, Sergio Mayer que salga del caso, ya que no tiene nada que ver con este asunto que lamentablemente se hizo público y sin pruebas.

Daniela usó sus redes sociales desde ayer martes para apoyar a su padre y subió un escrito a Instagram en donde asegura que su padre hizo todo lo legalmente posible y estuvo al pendiente de alguna acusación legal por parte de su media hermana y Ginny Hoffman.

También se refirió que la detención no tiene razón de ser, pero debido a las mentiras y al tráfico de influencia que se están ejerciendo en contra de su padre ahora él se encuentra detenido.

¿Ginny Hoffman manipuló a Alexa?

Un programa de televisión reveló audios de hace seis años, en los que se escucha como Hoffman manipuló a su hija. En el audio se escucha que Ginny Hoffman advierte que si Parra hace que la niña de declaraciones ella se iría a los juzgados.

Mientras tanto, Alexa intenta defender a su padre: "Si tú sigues hablando así de mi papá, yo voy a hablar mal de ti con mi papá", a lo que Hoffman responde que en ese caso Alexa se irá a vivir con Parra.

Alexa también contradice a Hoffman, pues señala que no le cae bien su padrastro, a lo que Ginny responde que Alexa no tiene nada que hacer en esa casa.

MB