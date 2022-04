Este lunes el actor Eugenio Derbez aseguró que él no fue a la Riviera Maya a inaugurar el hotel Xcaret, sino a conducir los Premios Platino, esto luego de que el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador diera a conocer ana foto durante mañanera, donde supuestamente aparece el actor en dicho evento.

"Eso es mentira, yo no inauguré Xcaret, yo fui a conducir los Premios Platino", dijo el actor.

Derbez forma parte del grupo de artistas y ambientalistas que se han manifestado en contra de la construcción del Tren Maya a través de la campaña "Selvame del tren" y quienes tenían una reunión con el presidente que fue cancelada. Al respecto durante la mañanera AMLO aseguró que el Tren Maya no dañará ningún cenote ni río submarino y señaló que "los pseudo ambientalistas y artistas" no protestaron en la construcción de Xcaret, que sí lo ha hecho y en la cual de acuerdo con él estuvo implicado Derbez.

"Vi una foto en donde quien inaugura uno de los hoteles de Xcaret es Derbez. ¿En qué quedamos, hay un doble rasero?", dijo el mandatario.

En respuesta, a través de un video publicado en sus redes sociales y que grabó desde la locación de una película, Derbez negó esto e hizo un llamado a no mentir.

"Esa foto fue de hace cuatro años que estuve conduciendo los premios Platino. Xcaret se inauguró en 1990, yo era un bebé, no tenía la cara que tengo en la foto que exhibieron hoy en la mañanera", aseguró el actor.

"No hay que mentir porque si mienten entonces tampoco les van a creer que no van a tirar ningún árbol, que no van a destruir ningún cenote. Eso es mentira, yo no inauguré Xcaret, yo fui a conducir los premios platinos".

Además de insistir en no mentir, el comediante aseguró que si quieren que vaya a Palacio Nacional a tomarse una foto con el mandatario él lo hará "feliz de la vida" y concluyó enviando abrazos.

