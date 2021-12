“40 no es nada”, amor femenino sin prejuicios

Encontrar el amor no es nada sencillo, pero tampoco forjar amistades que estén dispuestas a abrir su corazón para entregarse a la honestidad y el aprendizaje, y esto lo han experimentado muy bien las actrices Fabiola Campomanes, Thanya López y Rocío Verdejo, quienes de la mano de HBO Max han decidido emprender un camino a la felicidad con altas posibilidades de encontrar el amor en el camino o una amistad para toda la vida.

Y es que a partir de hoy 2 de diciembre, Fabiola Campomanes (“Hasta que el dinero nos separe”), Thanya López (“Control Z”) y Rocío Verdejo (“Matando Cabos 2”) compartirán pantalla en “40 no es nada”, serie original de HBO Max México, en la que este trío de amigas tendrán el desafío de conocer a diversos prospectos para determinar si están dispuestas a iniciar una relación sentimental con alguien que pareciera no solo ser muy diferentes en cuanto a gustos y personalidad, sino hasta en la edad.

“Este proyecto fue creado por mujeres de 40 años, con la necesidad de contar qué pasa cuando llegas a los 40, porque muchas veces fuimos educadas de que cuando llegues a los 40 serás una vieja. No es así, te das cuenta que cuando llegas a los 40 ni te sientes ni te ves vieja, que realmente no importa la edad”, indica Campomanes.

Tanto Rocío, Thanya y Fabiola explica que si bien “40 no es nada” tiene la estructura de un programa de citas con alta comedia y situaciones graciosas de la vida cotidiana cuando estás en el proceso del cortejo, esta propuesta de HBO Max también ha sumado factores esenciales para que el proyecto lleve a sus participantes y espectadores a caminos emocionales bastante introspectivos y de reflexión sobre lo complejo de las relaciones humanas.

“Creo que es muy de resaltar en estos tiempos que HBO traiga estos contenidos nuevos, frescos y actuales, sobre todo que hablen de cosas importantes, claro que es un reality de citas, pero lo más bonito que tiene es la amistad, es por eso que lo puede ver cualquier persona de cualquier edad, hombre o mujer, porque habla de la amistad, de poderle decir vamos adelante, vamos a sentir, eso tiene que ser así en todos los ámbitos y cualquier persona”.

Un volado al aire

A través de cada uno de los capítulos que “40 no es nada” tendrá en su primera temporada, Rocío, Thanya y Fabiola no solo mostrarán cómo reaccionan y se adaptan ante el enamoramiento de un hombre, sino que también tendrán aprender a cómo sobrellevar o ayudar cuando las cargas emocionales son tan fuertes que marcan el tipo de relación desde un inicio.

“Todos tenemos o estamos viviendo algo, una lucha personas, que un chico me compartirá eso, yo pensé que era como la terapeuta”, comenta con humor Rocío al recordar uno de los momentos más emocionales que vivió en su proceso de conocer nuevas historias de vida con hombres más jóvenes que ella: “yo me inclinaba mucho por quien me hiciera reír, si es que Fabiola no me lo ganaba antes, pero entonces te encuentras que no todos los chicos son tan chistosos, que hay gente que se la está pasando fatal. Por eso hay que resaltar que esto habla más de la parte humana y las conexiones que uno pueda hacer desde la empatía”.

Salen con amistad “reforzada”

Thanya López, Fabiola Campomanes y Rocío Verdejo. Las artistas se involucran en un proyecto donde las emociones y la camaradería lo son todo. Cortesía/ HBO

Más allá de las experiencias divertidas y sentimentales que Thanya, Rocío y Fabiola experimentaron en este arranque paradisiaco de “40 no es nada”, las actrices celebran que compartir proyectos de esta naturaleza les permitió descubrir más cosas y reforzar la amistad que existe entre las tres desde distintas trincheras de apoyo y aprendizajes.

“Siento que yo me salgo de muchos moldes en la vida, pero el darte la oportunidad de escuchar, de aprender y aceptar a las personas tal cual son, eso es lo más bonito que hay, eso es el amor de verdad, no estás esperando que sean y piensen como tú, yo al ver a dos mujeres hermosas, que las veía quizá temerosas, pero ver cómo le fueron dando la vuelta, para mí fue algo hermosísimo. Yo viví un proceso muy distinto con cada una y lo agradezco infinitamente que me hayan abierto su corazón”.

MQ