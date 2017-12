25 millones de razones para escuchar a Yuridia

Se ha ido la jovencita tímida y asustadiza, ahora Yuridia está radiante y disfruta de la música, de su voz y de quienes comparten con ella su éxito. Luego de 14 años de carrera, la ex académica graba su primer disco en vivo, “Primera Fila”, concepto de Sony Music donde la sonorense resume sus seis discos de estudio y donde incluye varios temas inéditos, entre ellos “Amigos no, por favor”, una de las canciones más exitosas del momento y que tiene ya 25 millones de vistas en YouTube, una proeza en tiempos de reggaetón.

Esta canción fue compuesta por José Luis Ortega de Río Roma, una letra que le habla a la friendzone, a los corazones rotos, y si bien Yuridia no pasa por penas de amores, actualmente vive una relación estable con Matías Aranda, canta esta melodía con un sentimiento ideal, como si de verdad estuviera ella viviendo la historia.

En entrevista, asegura que esto pasa porque entiende a la perfección el mensaje que desea plasmar el líder de Río Roma: “Él, al parecer, está pasando por una situación así, similar; se está balconeando solo (risas). Me encanta que él siempre me tome en cuenta para contar este tipo de historias que para mí son muy particulares, porque yo nunca había escuchado una canción que hable de la ‘friendzone’ de esta forma, tan clara, y me encantó que él me eligiera y que el público también me elija para desahogarse conmigo, estoy fascinada interpretando esta canción a todo pulmón”.

“Yo lo entiendo a él, cuando leo lo que está escribiendo, comprendo exactamente lo que él quiere decir, vibro que es una situación en la que él está en ese momento, así es que sí, puede ser que nos entandamos mutuamente”.

Aunque el reggaetón está presente en todo momento y lidera las listas de popularidad, Yuridia sabe que siempre habrá quienes recurran a las baldas intensas, no por nada su sencillo está en los cuernos de la Luna. “El desamor tiene un público muy grande, no sé si lastimosamente hay mucha gente que va a los conciertos justamente a eso, a desahogarse conmigo, porque a lo mejor están en esta situación que es muy común: el amor no correspondido”.

“Y es que hay algo que nunca va a pasar de moda y serán las situaciones amorosas que se viven todos los días, porque siempre vamos a seguir enamorándonos, siempre vamos a seguir sufriendo por alguien. Para mí sigue siendo muy importante hablarle a esa gente y aunque está de moda el reggaetón, hay que seguir contando ese tipo de historias”.

Esto no quiere decir que Yuridia no disfrute del género urbano, de hecho en este “Primera Fila”, incluye una canción llamada “Que nadie se entere” con tintes urbanos donde hace una colaboración con la puertorriqueña Audri Nix.

“Ella está comenzando su carrera, creo que tiene 20 o 21 años, escribió un rap y salió en grandiosa (al escenario). Me sorprendió esta canción porque a veces mi público es muy celoso de las cosas que hago y siempre quieren que mantenga cierta línea; pensé que esto no les iba a gustar, pero me tuve que atrever, me tenía que sacar esa espinita porque yo también soy super fan del género urbano. Entonces a veces hay que dejarse llevar por lo que uno quiere”.

En el disco también participan Malú con “Te equivocaste” y Pepe Aguilar con “Respóndeme tú”. “Yo creo que Malú me había ‘stalkeado’ en YouTube, ella misma eligió esa canción para cantar y lo hizo increíble, la cantó con mucha fuerza e intensidad. Y Pepe es encantador, super talentoso, me encantó lo que hizo, la canción que grabamos la pasamos unas cinco veces y en las cinco, él hizo cosas distintas, eso habla del manejo que tiene en el escenario y de la facilidad que tiene para improvisar… Es fuera de este mundo”.

Dentro de poco Yuridia comenzará con los preparativos de su nueva gira que llevará por nombre “Desierto”. Y es que el concepto de “Primera Fila” fue recordar a Sonora y sus atardeceres, de cuando Yuridia era niña y ahí vivía. “La producción eligió montar un escenario, como una casa en el desierto, que fue donde nací y me críe, esto pasó después de que yo les conté toda la historia de mi infancia y que donde me gusta más estar, es ahí. Toda la producción y la escenografía fueron basadas en el desierto y los atardeceres que son hermosos, en los cielos estrellados, las fogatas, en la intimidad”.

PARA FANS

Apapachada por los tapatíos

Yuridia sabe que cuando esté en un mal momento o simplemente amaneció con un poco de depresión, en Guadalajara encontrará la mejor medicina. “Me apapachan mucho, cuando me preguntan que cuál es mi público favorito les digo que es el de Guadalajara. Y cuando quiero sentirme amada vengo aquí arriba de un escenario muy humildemente, claro (risas). Siempre se han portado muy bien conmigo”.

Ya se la cree

La Yuridia de hoy se siente más sólida que la del pasado; ahora ama lo que hace y lo disfruta. Comparte que cuando estaba eligiendo el repertorio de “Primera Fila”, el cual no le fue complicado porque sabía las canciones que quería dentro del disco, notó que al escuchar su primer álbum, había evolucionado mucho.

“Me daba mucha risa escucharme tan joven, con una vocecita estudiada, porque recién había salido de un concurso donde me decían cómo cantar”. De poder conversar con esa Yuridia del pasado, le diría que el camino no será fácil, pero el resultado está de lo mejor: “Va a ser muy difícil para ti queridísima, te vas a dar unos trancazos terribles, pero va a valer la pena, al final del día vale la pena el cariño de la gente”.

Confiesa que fue hasta el año pasado que se creyó que tiene éxito y que es una cantante querida por el público: “Fue cuando comenzó la gira del disco ‘6’. En ese momento yo había llegado al punto donde ya tenía a todo mi equipo reunido y cada persona aportaba algo especial, tanto el grupo de músicos que me acompañan en la gira, como la gente que está detrás, y me sentía feliz y respaldada por ellos, en confianza, y eso fue siempre muy importante. Quería que me entendieran a mí como persona, que supieran cuál era mi esencia como mujer y que me respetaran, que ellos supieran donde estaban parados. El año pasado fue muy divertido, me la pasé muy bien con mis músicos, tomamos mucha cerveza y platicamos de todo”.