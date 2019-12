2020, el año de las superheroínas 

"Black Widow", "Wonder Woman 1984" o el "spin-off" de "Suicide Squad" -"Birds of Prey"-, protagonizarán un año con una muy femenina oleada de películas de superheroínas.

La primera en llegar, en febrero, será la esperada "Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn" que, como su nombre indica, se basa en el personaje antagonista de Batman al que da vida Margot Robbie, enfundada en su traje de antiheroína de DC, con Ewan McGregor como el villano Black Mask.

Heredera natural de la "Captain Marvel", el 30 de abril llega uno de los personajes favoritos de los fan, "Black Widow", en una película situada cronológicamente entre "Avengers: Civil War" y "Avengers: Infinity War" que indaga los orígenes de Natasha Romanoff, la doble agente secreto rusa a la que da vida Scarlett Johansson.

Y en junio se estrenará "Wonder Woman 1984", segunda parte de "Wonder Woman" (2017), el carismático personaje de DC interpretado por Gal Gadot, esta vez, ambientada en los años 80 y dirigida de nuevo por Patty Jenkins, con Pedro Pascal, Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen y Kristen Wiig en el reparto.

