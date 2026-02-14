14 de febrero: Memes para celebrar o no, por el Día del Amor y la Amistad

Año con año, la creatividad de los usuarios en redes sociales se desborda con una ola de memes, y el 14 de febrero no suele quedarse atrás. El Día del Amor y la Amistad, también conocido como San Valentín, inspira tanto muestras de afecto o decepción como ingeniosas publicaciones que capturan el espíritu de la fecha.

Es común que este día está dedicado a expresar amor y cariño a parejas, amigos y seres queridos a través de regalos, cartas, flores, chocolates y otros detalles especiales. Sin embargo, en la era digital, los memes se han convertido en una forma popular de sumarse a la celebración, ya sea con humor romántico o con un toque de ironía.

Si bien en muchos países San Valentín está asociado principalmente con el amor de pareja, en otros también se celebra la amistad. No se puede ignorar el fuerte componente comercial de la fecha, con marcas que lanzan promociones y productos especiales. Esto, a su vez, da pie a que quienes no comparten el entusiasmo por la festividad la critiquen o la conviertan en motivo de burla.

Sea para festejar o para desahogarse, aquí te compartimos algunos de los memes más virales que han circulado en redes sociales con motivo de este día. ¿Con cuál te identificas más?

Memes para celebrar… o no, por el Día del Amor y la Amistad

