Jesse & Joy: La cantante se sincera sobre su sexualidad

En la reciente entrevista que hizo Yordi Rosado en su programa de YouTube al dueto Jesse & Joy, la cantante Joy detalló cómo conoció hace11 años atrás a la que ahora es su esposa y se enamoró perdidamente.

"Tuve noviecitos, ya sabes, uno de 'chocolate', pero nada serio hasta que conocí a Diana"

La intérprete confesó que antes de Diana tuvo varios novios de "chocolate", pero en cuanto el presentador le preguntó sobre relaciones femeninas, su respuesta fue que jamás había tenido una relación lésbica, nunca salió con otra mujer, ni siquiera sabía que se podía enamorar de una.

"Tuve noviecitos, ya sabes, uno de 'chocolate', pero nada serio hasta que conocí a Diana", expresó antes que Rosado le preguntara "¿nunca te habías enamorado tan cañón?", a lo que agregó: "No. Ella y yo nos conocimos por amigos en común y fue una conexión intensísima, pero diferente".

Yordi Rosado no dudó en seguir preguntado sobre su vida amorosa, previo a que se convirtiera en mujer casada, por lo que el tema de otras novias regresó: "No (no salió con otras chicas), al final yo nunca tuve un tabú, yo siempre pensé 'la gente se enamora de la gente', pero nunca me vi en una circunstancia así, nunca pensé que me iba a tocar conocer el amor de una persona y no de la carroza en el que viene el alma de la persona", externó.

