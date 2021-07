Así como la frase "El show debe continuar", Edith Márquez tuvo que ofrecer un concierto bajo la lluvia, tras la tormenta que azotó durante su presentación en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la cual no cesó durante toda la noche.

"Con todo y lluvia México, no puedo agradecer con palabras lo que hacen por permanecer en sus lugares", dijo la cantante al ver que varios de los asistentes no se movieron de sus palcos a pesar de la tormenta.

El concierto inició alrededor de las 20:30 horas con temas como "Desvísteme", "Dejémoslo así", "Ese beso", "No te preocupes por mí", entre otras, aunque la noche era fría sobre todo por la llovizna que empezaba a caer en el lugar, la euforia y emoción de la gente por ver a la cantante en el escenario era inmensurable.

"Muchas gracias por estar aquí, la verdad yo los extrañaba tanto, que todos los fines de semana le decía a mi hermana que aquí está y no les voy a decir donde, porque si no la van a atosigar, está con alguien muy importante y que no quiero decir su nombre porque esto va a ser un ‘desmadre’, pero eso de tener su cariño y amistad es muy especial", dijo la al inició de su presentación.

La cantautora aprovechó el escenario para invitar a su hijo Bastian para hacer un par de duetos con los temas "Estoy enamorada" y "Colgado en tus manos", lamentablemente empezó a llover muy fuerte y los asistentes empezaron a correr para buscar un refugio y evitar mojarse.

"…ahora que tengo la oportunidad de pararme en un escenario y poderles cantar y hacerlo ahora a lado de Bastian es muy placentero y es algo que no puedo explicar con palabras lo que siento", expresó.

Los fans de Edith Márquez se resguardaron de la tormenta

Aunque Márquez y su hijo intentaron animar la situación con su actuación, en ese momento las personas estaban más preocupadas por alcanzar un lugar debajo de las lonas que cubren los lavabos de los baños portátiles.

El diluvió, como lo calificaron muchas personas, hizo que algunos se encerraran en los sanitarios para escapar de una mojada.

Para la mala fortuna del público, la lluvia caía de manera vertical, por lo que no había manera de escapar de ella, incluso Edith decidió aceptar el chapuzón y continuar con el concierto, y aunque llegó un momento en que la luz de los alrededores se apagó, la fuente de electricidad del escenario siguió funcionando y con ello el show prosiguió.

Un concierto inolvidable para Edith Márquez

"Yo nunca había dado un concierto así, literalmente empapada bajo la lluvia", dijo la también actriz, que en todo momento agradecía el aguante de sus seguidores y trataba de dar lo mejor de sí, a pesar del clima.

Llegó un momento, que así como la extimbiriche, la mayoría de los asistentes se rindieron y mejor regresaron a sus lugares para seguir disfrutando del espectáculo y de temas como "La misma gran señora", "Como tú mujer", "La escalera", "Volver, volver", que fueron acompañados con un mariachi.

El invitado especial de la noche fue Horacio Palencia y con él interpretó "Es complicado", "A través del vaso", temas nuevos que saldrán próximamente en las plataformas digitales, así lo explicó la cantante.

"Estos conciertos son los que no se olvidan, cuando nos mojamos ahí todos empapados", dijo Palencia.

Y bajo una lluvia más leve, la gente terminó pasando un rato muy agradable, escuchando "Mi error, mi fantasía", "Desaires", "Olvídalo", mientras que "Entiende que ya", "México lindo y querido" y "Mírame", fueron los temas que cerraron la noche que será inolvidable para muchos.

MF