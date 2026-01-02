Wall Street inicia el año con cierre mixto tras un sólido desempeño en 2025

Wall Street cerró la jornada de este viernes con resultados mixtos en el primer día de operaciones del año, luego de concluir 2025 con avances significativos en sus principales indicadores, en particular el Nasdaq, que destacó por un crecimiento anual superior al 20 %, impulsado por el sector tecnológico.

Al término de la sesión, el Dow Jones Industrial Average registró una ganancia de 0.66 %, para ubicarse en 48,382 puntos, mientras que el S&P 500 avanzó 0.19 %, hasta 6,858 unidades. En contraste, el Nasdaq Composite mostró una ligera corrección de 0.03 %, al cerrar en 23,235 puntos, reflejando una toma de utilidades tras el fuerte repunte observado el año previo.

El desempeño positivo del Dow Jones estuvo encabezado por Boeing, cuyas acciones subieron 4.87 %, seguido por Caterpillar, que avanzó 4.44 %, y Goldman Sachs, con un incremento de 4.03%. Estos movimientos reflejaron el optimismo de los inversionistas en sectores industriales y financieros al inicio del nuevo ciclo económico.

Por su parte, algunas de las principales empresas tecnológicas comenzaron el año con ganancias moderadas. Nvidia, Broadcom y Taiwan Semiconductor Manufacturing Company registraron avances, en un contexto en el que el mercado mantiene expectativas positivas ante la demanda creciente de soluciones vinculadas a la inteligencia artificial, uno de los principales motores de crecimiento previstos para 2026.

La jornada ha estado marcada también por la subida de las acciones de minoristas de muebles después de que el presidente, Donald Trump, aplazara los aranceles del 25 % a muebles tapizados, los armarios de cocina y los muebles de baño por un plazo de un año.



La marca de muebles de lujo y decoración para el hogar RH acabó el día con una subida del 7.96%; la empresa de productos de alta gama para el hogar Williams‑Sonoma lo hizo un 5.19%; y la plataforma de comercio electrónico de muebles, decoración, artículos para el hogar Wayfair un 6.12 %.



Las acciones de Tesla mantuvieron la tendencia a la baja de los últimos días y la empresa, de la que Elon Musk es el consejero delegado, cerró con una caída de 2.59 %.



Este dato llegó después de que este viernes se confirmara el sorpaso de la china BYD a Tesla como el mayor fabricante de automóviles del mundo.

La bolsa de Wall Street, que permaneció cerrada ayer por el festivo de Año Nuevo, sigue sin mostrar claramente indicios del 'rally de Santa Claus', un término acuñado por los analistas bursátiles para describir una subida de la bolsa entre finales de diciembre y los primeros días de enero.



Se espera que el próximo año esté marcado por la política monetaria de la Reservada Federal (Fed), asediada por Trump para que actúe en su interés, especialmente después de que el mandatario nombre al sucesor del actual presidente, Jerome Powell, cuyo mandato acaba el próximo mes de mayo.

YC