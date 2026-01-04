Mundial 2026 elevará precios de hoteles hasta 300%

Mientras la Copa Mundial de Futbol 2026 sólo dará un impulso "marginal" a la economía mexicana, al esperarse un crecimiento de alrededor de 1.3% del Producto Interno Bruto (PIB), los servicios de hotelería y hospedaje serán los ganadores, con aumentos en tarifas de hasta tres o cuatro veces el importe usual, según expertos.

El torneo, que arranca el 11 de junio, considera 13 partidos en territorio nacional en tres sedes: cinco en la Ciudad de México, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey.

"Los precios de los hoteles en Ciudad de México se han disparado, en algunos casos, hasta más de 300% para noches cercanas a los partidos", dijo el director general de Consultoría Gastronómica y Hotelera Integral (Congahin), Eduardo Mercado Peña.

Explicó que las reservaciones hoteleras tienen un incremento importante en comparación con una temporada alta típica.

Dijo que en el caso de los hoteles, se proyectan tasas de ocupación de entre 80% y 85% durante las fechas de partidos, así como de 100% en la renta temporal de inmuebles cercanos a los estadios.

Agregó que los restaurantes también verán un crecimiento de 30% en sus ventas, pero podría ser de hasta 80% los días de partido en negocios cercanos al evento, aunque dependerá de la ubicación y segmentación del cliente.

"Los días de partido de la Selección Mexicana o eliminatorias directas, este número podría duplicarse en establecimientos tipo sports bar", mencionó Mercado Peña.

El consumo no solamente se dará los días de juego en las sedes mexicanas, sino en general durante la duración del Mundial, y se estima un ticket promedio por persona de 300 a 700 pesos en bares; de 800 a mil 200 pesos en locales temáticos o sports bar, mientras que en restaurantes premium, el rango sería de mil 900 a 2 mil 600 pesos.

Mercado Peña enfatizó que los mayores incrementos en ventas se verán en las cercanías del Estadio Azteca, en la Ciudad de México, donde habrá una mayor afluencia por la capacidad hotelera, la conectividad y el hecho de albergar el juego de inauguración.

Te puede interesar: Sheinbaum no descarta reunión con Trump por Mundial 2026

En el Estadio Akron, en Guadalajara, "se mantendrá un flujo constante, destacando por su oferta gastronómica tradicional que atrae mucho al turista extranjero", consideró el experto.

Además, en el Estadio BBVA, de Monterrey, "se espera una afluencia masiva de turistas internacionales, especialmente de Estados Unidos, por su cercanía geográfica y perfil empresarial-turístico".

El impulso también se verá en términos de transporte de pasajeros. Para la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), el Mundial de Futbol significará un aumento en ventas de al menos 10%.

De acuerdo con el organismo empresarial, se construirán más terminales de autobuses en las ciudades donde se jugarán los partidos, las cuales se quedarán de manera permanente.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV