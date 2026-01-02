La Bolsa Mexicana inicia el año a la baja y pierde 2.28% en la semana

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) inició 2026 con números negativos, al registrar una caída de 0.26 por ciento en su primera jornada del año. Con este resultado, el mercado bursátil mexicano acumuló una pérdida semanal de 2.28 por ciento, la más pronunciada desde la segunda semana de octubre de 2025.

El retroceso llevó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a ubicarse en 64 mil 141.36 unidades, alejándose del máximo histórico alcanzado el pasado 26 de diciembre de 2025, cuando cerró en 65 mil 636.36 puntos.

De acuerdo con el análisis del sector financiero, el desempeño semanal del IPC refleja una corrección relevante en el mercado accionario local. La directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, señaló que la pérdida de 2.28 por ciento representa la mayor caída semanal observada desde octubre del año pasado.

En el balance interno del mercado, el comportamiento negativo fue generalizado. Durante la semana, 33 de las 35 emisoras que integran el IPC registraron retrocesos, lo que evidencia la presión sobre la mayoría de los valores bursátiles.

Entre las empresas con mayores pérdidas destacaron Industrias Peñoles, con una baja de 7.34 por ciento; Alsea, que retrocedió 4.81 por ciento; La Comer, con una caída de 4.17 por ciento; y Grupo Aeroportuario del Pacífico, que disminuyó 4.1 por ciento. En contraste, Sigma mostró un desempeño negativo de 4.58 por ciento, sumándose a la tendencia descendente del mercado.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.52 % frente al dólar, al cotizar en 17.91 unidades por billete verde, frente a los 18 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.



El volumen negociado en el mercado alcanzó los 60.5 millones de títulos por un importe de 6.407 millones de pesos (unos 358 millones de dólares).



De las 589 firmas que cotizaron en la jornada, 249 terminaron con sus precios al alza, 311 tuvieron pérdidas y 29 cerraron sin cambio.



Los títulos con mayor variación al alza fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el 69.81 %; de la productora de cárnicos y derivados Grupo Bafar (BAFAR B), con el 4.76 %, y de la empresa de productos de consumo frecuente Grupo Nutrisa (NUTRISA A), con el 4.37 %.



En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la constructora de viviendas Consorcio Ara (ARA), con el –5.88 %; de la empresa de logística Grupo Traxión (TRAXION A), con el -4.53 %, y de la minera Industrias Peñoles (PE&OLES), con el -4.15 %.

YC