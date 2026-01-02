Viernes, 02 de Enero 2026

Economía | Cierre del dólar HOY

Peso mexicano se mantiene firme al final de la jornada

Conoce la cotización de la divisa americana de este 2 de enero de 2026

Por: Elsy Angélica Elizondo

En la última semana, la moneda mexicana muestra una apreciación marginal del 0.01%. FREEPIK / CANVA

El peso mexicano cerró la jornada con una ligera ganancia frente al dólar estadounidense, al ubicarse en un promedio de 17.91 unidades por billete verde, tras haber cotizado en 17.99 en la sesión previa, según datos de Dow Jones.

En la última semana, la moneda mexicana muestra una apreciación marginal del 0.01%, mientras que en el balance anual conserva una fortaleza notable, con un avance del 12.69% respecto al dólar. 

Con dos jornadas consecutivas de comportamiento positivo, el peso mantiene una tendencia estable. Además, la baja volatilidad registrada esta semana, inferior al promedio anual de 8.98%, confirma que el mercado cambiario atraviesa un periodo de mayor calma y consolidación. 

¿Dónde comprar o vender el dólar? 

Se recomienda asistir a lugares que son regulados por las autoridades para evitar fraudes. Además, debes tomar en cuenta que la tasa de cambio varía de acuerdo a cada banco o casa de cambio, así como ver la comisión que cobran. 

  • Bancos: Si eres cliente podrás comprar hasta cuatro mil dólares.  
  • Casas de cambio: El límite de compra es de mil 500 dólares.  
  • Plataformas en línea.  
  • ETFs (Exchange-Traded Funds o Fondos Cotizados en la Bolsa).  

