Wall Street concluye semana de altibajos en medio de un clima de tensión geopolítica

Wall Street terminó este viernes en terreno mixto una semana marcada por las tensiones geopolíticas, en especial por las amenazas arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, a varios países europeos ante su negativa a que EU adquiera Groenlandia.

Al término de la sesión en el parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó un 0.58 %, hasta 49.098 puntos; el selectivo S&P 500 subió un 0.03 %, hasta 6.915 unidades, y el tecnológico Nasdaq avanzó un 0.28 %, hasta 23.501 enteros.

En el cómputo semanal, los tres índices sufrieron bajadas: el Dow restó un 0.5 %, el S&P 500 un 0.35 % y el Nasdaq un 0.06 %.

Esta semana, los inversores siguieron de cerca las amenazas de Trump de imponer aranceles a ocho países europeos por no aceptar sus planes para hacerse con el control de Groenlandia, que según el presidente es central para los intereses de EU.

Sin embargo, el republicano suspendió el miércoles su amenaza y anunció desde el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, que ha alcanzado un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre el territorio.

El líder republicano también presentó en Suiza su Junta de Paz en Gaza y conversó con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con el que acordó ofrecer a Kiev garantías de seguridad una vez termine la guerra.

En el plano corporativo, destacó la caída de Intel en un 17 % después de que la empresa divulgara que en el cuarto trimestre, el más seguido en Wall Street, perdió 591 millones de dólares, multiplicando por más de cuatro lo que perdió en el mismo tramo de 2024.

En contraposición, las acciones de los fabricantes de chips Nvidia y Advanced Micro Devices (AMD) subieron un 1.5 % y un 2 %, respectivamente.

Esta semana también publicó resultados Netflix, que decepcionó a los inversores al recortar sus proyecciones de crecimiento mientras sigue en el aire el acuerdo con Warner Bros y los riesgos que pueden derivar del mismo.

La próxima semana está previsto que publiquen sus resultados trimestrales los gigantes tecnológicos Microsoft, Apple y Meta, así como las petroleras Exxon y Chevron.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este viernes un 2.9 %, hasta los 61.07 dólares el barril, tras las nuevas sanciones de Washington a las exportaciones petroleras de Irán y las expectativas de una ola de frío extremo en parte de Estados Unidos.

MF