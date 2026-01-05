5 formas para ahorrar hasta 100 mil pesos

Uno de los propósitos que suelen tener las personas cada inicio de año es el de ahorrar, sobre todo para los que gastaron gran parte de su dinero en esta última Navidad, en las temporadas de rebajas como el Buen Fin, el Black Friday, Cyber Monday, entre otras cosas más. Por lo que se tiene la necesidad de volver a hacer un ahorro preventivo. Sin embargo, la ausencia de estrategias definidas tiende a causar que este objetivo se desvíe durante los primeros meses del año. De acuerdo con la Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), las personas que establecen metas específicas y utilizan esquemas estructurados de ahorro tienen mayores probabilidades de mantener el hábito a largo plazo.Bajo este enfoque, reunir hasta 100 mil pesos en un año resulta posible si se combinan estrategias de presupuesto, automatización y control de gastos. Especialistas en educación financiera coinciden en que no existe un método único para ahorrar, sino combinaciones que deben adaptarse a cada realidad económica. Y de acuerdo con la OECD, revisar periódicamente el avance y ajustar las estrategias incrementa las probabilidades de alcanzar metas financieras ambiciosas como reunir 100 mil pesos en un año.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * KR