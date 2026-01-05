Al cierre de las operaciones vespertinas de este lunes 5 de enero de 2026, el peso mexicano mostró estabilidad frente al dólar estadounidense, que se ubicó en un promedio de 17.91 pesos por unidad , sin variaciones relevantes respecto a la sesión previa, de acuerdo con datos de Dow Jones.

Aunque el entorno internacional, marcado por tensiones geopolíticas, ha restado ligeramente atractivo a las divisas de mercados emergentes, el peso continúa respaldado por fundamentos internos sólidos. Las expectativas de política monetaria tanto en México como en Estados Unidos, junto con la estabilidad del diferencial de tasas de interés, siguen apuntalando una perspectiva favorable para la moneda mexicana en el mediano plazo.

No obstante, el peso no está exento de riesgos. Un aumento en la aversión al riesgo por parte de los inversionistas podría generar presiones temporales, especialmente mientras el mercado permanece atento a la publicación de nuevos indicadores económicos en Estados Unidos.

En este contexto, la expectativa de que los datos del mercado laboral estadounidense confirmen un escenario de tasas relativamente estables ha fortalecido el atractivo del peso dentro de las estrategias de carry trade, al ofrecer rendimientos competitivos frente al dólar.

En términos de desempeño, el billete verde registra una caída semanal de 0.35%, mientras que en la comparación anual mantiene un retroceso acumulado de 13.63%, reflejando una apreciación significativa del peso mexicano en ese periodo.

Finalmente, la jornada marcó el fin de una breve racha de dos sesiones consecutivas con la misma tendencia, en un entorno de menor volatilidad que la observada a lo largo del último año, lo que sugiere un comportamiento más estable del tipo de cambio en el arranque de 2026.

¿Dónde comprar o vender el dólar?

Se recomienda asistir a lugares que son regulados por las autoridades para evitar fraudes. Además, debes tomar en cuenta que la tasa de cambio varía de acuerdo a cada banco o casa de cambio, así como ver la comisión que cobran.

Bancos: Si eres cliente podrás comprar hasta cuatro mil dólares.

Casas de cambio: El límite de compra es de mil 500 dólares.

Plataformas en línea.

ETFs (Exchange-Traded Funds o Fondos Cotizados en la Bolsa).

EE