Wall Street cierra mixto tras datos de inflación en EU y nuevo aumento en el petróleo

Wall Street cerró mixto este martes 12 de mayo del 2026 después de que la inflación en Estados Unidos alcanzara su dato más alto en tres años, en una jornada marcada además por la subida del precio del petróleo, ante la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales sumaba un 0.11 %, hasta los 49 mil 760; el selectivo S&P 500 cedía un 0.16 %, hasta los siete mil 400 enteros, y el tecnológico Nasdaq restaba un 0.71 %, hasta las 26 mil 088 unidades.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) del pasado mes de abril, publicado este martes por el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) de EU, subió hasta el 3.8 % superando los pronósticos del mercado, que ya preveían que siguiese al alza, sobre todo por el encarecimiento de la energía por la guerra de Irán y el estrecho de Ormuz.

La subida de la inflación ha provocado una frenada en los inversores que en los últimos días habían vuelto a apostar con fuerza en compañías de microconductores y tecnológicas, razón por la que este martes el S&P 500 y el Nasdaq cierran en rojo después de haber anotado nuevos máximos la pasada semana.

Las acciones de Micron, Intel y Qualcom caían más de un 3 %, un 6 % y un 11 % al cierre, respectivamente.

Además, desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó la última propuesta de paz de Irán, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) parece haberse estabilizado, de nuevo, por encima de los 100 dólares el barril, tras una semana a la baja marcada entonces por el optimismo sobre el posible final de la guerra.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de junio, el crudo de referencia en EU, sumaban 4.11 dólares respecto al cierre anterior, cuando ya se anotó una subida por el rechazo de Trump al documento de Teherán.

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JM