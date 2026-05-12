Treasure Hunts en Costco: Descubre las mejores ofertas del 11 al 17 de mayo

La cadena internacional Costco México ha decidido transformar su exitosa dinámica de compras sorpresa para adaptarla al evento deportivo más esperado del momento: el Mundial 2026 de la FIFA. El "Treasure Hunt" de Costco durará una semana con ofertas centradas en la justa mundialista, ofreciendo a sus socios una experiencia de compra totalmente renovada, alegre y llena de emoción que no querrás dejar pasar.

¿Qué está pasando exactamente en este momento? La popular tienda de club de precios ha escondido descuentos espectaculares en sus pasillos físicos y en su portal web oficial. ¿Quiénes participan en esta dinámica? Absolutamente todos los socios con membresía activa que estén dispuestos a explorar detalladamente cada rincón de la tienda, ya sea en sucursales como las de Guadalajara o a través de su plataforma digital, buscando siempre el mejor precio disponible.

¿Cuándo y dónde ocurre esta magia comercial? La campaña ya se encuentra activa en todas las sucursales del país y en el sitio web especial de la marca dedicado al torneo. ¿Por qué lo hacen? La estrategia principal busca premiar la lealtad de los consumidores mexicanos, fusionando la inmensa pasión por el fútbol con la adrenalina pura de encontrar rebajas ocultas sin la necesidad de usar los clásicos cupones impresos.

De pantallas gigantes que mejoran la experiencia mundialista

Entre los hallazgos más codiciados por los clientes más observadores destacan las impresionantes pantallas de 98 pulgadas con tecnología 4K HDR QLED, ideales para no perderse absolutamente ningún detalle de los partidos. Marcas líderes a nivel global como Samsung y Hisense forman parte de este catálogo oculto, permitiendo a los aficionados transformar la sala de su casa en un verdadero estadio de primer nivel con ahorros verdaderamente significativos para su bolsillo.

Pero la atractiva oferta va mucho más allá de los electrodomésticos tradicionales, adentrándose de lleno en el terreno de las experiencias exclusivas.

Estrategias infalibles para golear con tus compras

Tip 1: Prepara tu membresía y actualiza tu tecnología. Para salir victorioso en esta búsqueda, el primer paso indispensable es mantener tu membresía ejecutiva o dorada completamente vigente y descargar la aplicación móvil oficial. Revisa constantemente la sección de "Hot Buys" y el enlace de descuentos mundialistas, ya que el inventario de estos productos se actualiza por sorpresa y las mejores oportunidades vuelan en cuestión de escasos minutos.

Tip 2: Apóyate en la gran comunidad de cazadores de ofertas.

Tip 3: Conoce a la perfección las reglas del juego. ¿Cómo asegurar tu compra sin contratiempos? Recuerda que esta dinámica no requiere ingresar códigos; el descuento se aplica automáticamente en tu carrito. Si compras en línea, verifica muy bien las políticas de entrega de artículos voluminosos como las televisiones gigantes, pues tienen tiempos de envío específicos y requieren que prepares un espacio adecuado en tu hogar con anticipación.

Catálogo de ofertas en Costco por el Treasure Hunts

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB