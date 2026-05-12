Hot Sale 2026 en Amazon: Fechas, descuentos y tips para aprovechar las mejores ofertas

Está por arrancar la temporada favorita de los compradores en México, en donde podrán adquirir sus productos favoritos a precios inimaginables y pagar a meses sin intereses. El Hot Sale 2026 está cada vez más cerca y, nuevamente, Amazon se posiciona como una de las opciones favoritas de compras en línea.La popular empresa estadounidense se suma a la iniciativa de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), que busca impulsar las ventas en sitios web para fortalecer el mercado mexicano. Dicha campaña propone que, durante varios días seguidos, los más de 700 negocios participantes ofrezcan descuentos y promociones exclusivas para incentivar la compra de productos.Tiendas como Liverpool, Nike, Suburbia, Shein, Samsung, Palacio de Hierro y muchas más se integran año con año ofreciendo facilidades de compra para todos los clientes; sin embargo, una de las tiendas favoritas del público es Amazon.La megatienda especializada en el comercio electrónico es una de las opciones más consultadas durante el Hot Sale, ya que la plataforma cuenta con una amplia variedad de productos que van desde ropa y calzado hasta tecnología, artículos del hogar y más.La AMVO confirmó que este año el Hot Sale se llevará a cabo del lunes 25 de mayo al martes 2 de junio, lo que dará a los usuarios poco más de una semana para aprovechar los descuentos.En el caso de Amazon, este suele extender el periodo de rebajas para garantizar que sus clientes cuenten con el tiempo suficiente para seleccionar sus artículos; sin embargo, hasta el momento la empresa no ha confirmado descuentos anticipados.Hasta el momento no se han confirmado los artículos que tendrán mayores descuentos en la plataforma; sin embargo, la compañía suele ofrecer rebajas que pueden superar el 50 por ciento en algunas de las categorías favoritas de los usuarios, como:A la par, la compañía suele ofrecer facilidades de pago como meses sin intereses, cashback, pagos en efectivo en tiendas Oxxo, promociones exclusivas con tarjetas bancarias, uso de tarjetas de regalo y mucho más.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP