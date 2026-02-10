Wall Street cierra mixto con el Dow Jones en máximos históricos

Wall Street cerró mixto este martes con su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, en máximos históricos tras subir un 0.10 %, aunque las acciones de algunos de los principales bancos de Estados Unidos registraron pérdidas.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió 52 puntos, hasta los 50.188 enteros; el selectivo S&P 500 perdió un 0.33 %, hasta los 6.941 puntos; y el tecnológico Nasdaq bajó un 0.59 %, hasta los 23.102.

El principal indicador de la Bolsa de Nueva York volvió a cerrar la jornada en máximos después de conseguir superar el pasado viernes la barrera de los 50.000 puntos por primera vez en su historia.

En las operaciones intradía el Dow llegó a superar los 50.500 puntos, pero fue moderándose hacia el cierre. Aun así, acabó en una cifra récord para un cierre de jornada.

Este tercer día de racha alcista del principal indicador de Wall Street estuvo impulsado por Walt Disney, que subió un 2.66 %, o la agencia de seguros Travelers Cos., que aumentó un 2 %, entre otros.

El S&P 500 cerró en rojo después de que algunos de los principales activos financieros como los bancos Bank of America y Wells Fargo, y el banco de inversión Morgan Stanley registraran pérdidas.

Los dos bancos, con un peso clave en el sistema financiero estadounidense, cayeron un 1.69 % y un 2.83 %, respectivamente. Morgan Stanley, por su parte, perdió un 2.44 %.

Las acciones de Costco y Walmart cayeron un 2.31 % y 1.77 %, respectivamente, después de que un informe del Departamento de Comercio reflejara que las ventas durante el mes de diciembre no crecieron como esperaban los inversores.

Por su parte, las acciones de Spotify crecieron un 14.73 % después de que la plataforma de audio informara que a finales del año pasado sumó un récord de 38 millones de usuarios.

MF