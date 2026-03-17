Wall Street cierra en verde y se empieza a recuperar de la volatilidad por la guerra

Wall Street cerró en verde por segundo día consecutivo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un ligero 0.1 % en lo que apunta a un principio de recuperación tras varias jornadas de fuerte volatilidad por la guerra en Medio Oriente.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 47 puntos, hasta los 46.993; el selectivo S&P 500 avanzaba un 0.25 %, hasta los 6.716 enteros; y el tecnológico Nasdaq crecía un 0.47 %, hasta las 22.479 unidades.

Los principales índices de la Bolsa de Nueva York mostraron por segundo día un principio de digestión de la situación en Oriente Medio, desatada tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior escalada del conflicto por parte del país persa contra los países de la región en los que Washington tiene bases militares.

Aun así, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) volvió a subir y cerró la sesión en 96.21 dólares el barril.

El mercado del petróleo reaccionó negativamente a la persistencia del bloqueo del tráfico en el estrecho de Ormuz y el rechazo de varios aliados clave de la OTAN a intervenir en el paso a pesar de la petición del presidente estadounidense, Donald Trump.

Pese a que las subidas de los principales indicadores en Wall Street no supera el 0.5 %, algunos sectores se han visto especialmente beneficiados.

Las acciones de American Airlines y Delta Air Lines crecieron un 3.53 % y un 6.56 %, respectivamente, después de que ambas aerolíneas elevaran este martes sus previsiones de ingresos para el primer trimestre de 2026.

Parte del sector energético también cerró la jornada en verde: Exxon Mobil y Chevron subieron un 1.01 % y un 0.58 %, respectivamente.

Sin embargo, no fue una buena jornada para el sector tecnológico. Nvidia cerró en rojo a pesar de que su fundador y director ejecutivo, Jensen Huang, presentó en el "Super Bowl de la inteligencia artificial (IA)" proyecciones récord para la compañía.

Los títulos de la compañía restaron un 0.69 % al cierre de la sesión.

Otras compañías del sector como Microsoft o Intel perdieron un 0.14 % y un 3.72 %, respectivamente.

En otros mercados, el oro, activo refugio en tiempos complicados, ganaba 0.06 %, hasta los 5.005 dólares la onza, y la plata perdía un 1.71 %, hasta los 79.30 dólares.

MF