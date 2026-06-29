El programa Techos Solares para el Bienestar mantiene una focalización geográfica muy clara en esta etapa operativa. Su meta principal es atender de manera prioritaria a las poblaciones que sufren por temperaturas extremas en el noroeste de la República Mexicana.

Actualmente, las reglas oficiales estipulan que el registro masivo y la colocación de la infraestructura técnica están limitados a dos entidades federativas:

Baja California: Las acciones de colocación están abiertas para los habitantes de las localidades de Mexicali y del municipio porteño de San Felipe .

Las acciones de colocación están abiertas para los habitantes de las localidades de y del municipio porteño de . Sonora: La convocatoria vigente se encuentra concentrada para los residentes de la ciudad de Hermosillo, la capital del estado.

La Secretaría de Energía (Sener) no ha detallado si este beneficio de cobertura social se expandirá hacia otros estados o demarcaciones del país durante los próximos meses. La estrategia actual busca consolidar los primeros miles de sistemas interconectados antes de evaluar una ampliación presupuestal.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

¿Qué es el programa Techos Solares para el Bienestar y quiénes participan en su aplicación?

Esta iniciativa no se diseña como un subsidio tradicional a las tarifas de consumo ni consiste en una condonación de adeudos anteriores con la autoridad. El esquema representa una inversión directa del Gobierno Federal en generación propia de energía limpia.

La ejecución técnica y de revisión social corre a cargo de una estrecha coordinación interinstitucional. En ella intervienen directamente el personal de la Secretaría de Bienestar, encargados de los censos, y los ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De igual forma, el Fideicomiso de Apoyo para el Aislamiento Térmico de la Vivienda (FIPATERM) participa activamente en la elaboración de los diagnósticos habitacionales y en el montaje final de las celdas en los domicilios dictaminados como aptos. Los recursos económicos provienen del Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE).

Al dotar a los hogares vulnerables con este equipamiento tecnológico, se pretende mitigar el impacto ambiental y reducir la saturación del Sistema Eléctrico Nacional. La demanda eléctrica suele dispararse de forma crítica durante el verano por el uso indispensable de sistemas de aire acondicionado.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Requisitos indispensables para obtener los paneles gratis

Para postularse dentro de las regiones autorizadas, los usuarios domésticos deben pasar por un estricto filtro de selección técnico y socioeconómico. La entrega del formulario digital a través del portal oficial no asegura de ninguna manera la autorización del beneficio.

Los interesados deben demostrar el cumplimiento riguroso de las siguientes pautas de registro:

Contrato vigente: Ser usuario registrado en tarifa doméstica de la CFE y no presentar ningún adeudo acumulado.

Ser usuario registrado en y no presentar ningún adeudo acumulado. Rango de consumo: Mantener un consumo promedio de entre 400 y 1,500 kWh durante los meses críticos de julio y agosto.

Mantener un consumo promedio de entre 400 y 1,500 kWh durante los meses críticos de julio y agosto. Vulnerabilidad social: Es un requisito obligatorio que en la vivienda habite permanentemente un integrante de grupos vulnerables (niños, adultos mayores, madres solteras o personas con discapacidad).

Es un requisito obligatorio que en la vivienda habite permanentemente un integrante de grupos vulnerables (niños, adultos mayores, madres solteras o personas con discapacidad). Espacio físico: Contar con una superficie despejada en techos o patios de entre seis y nueve metros cuadrados para situar las estructuras fotovoltaicas.

Contar con una superficie despejada en techos o patios de entre seis y nueve metros cuadrados para situar las estructuras fotovoltaicas. Documentación básica: Presentar la Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada del solicitante, identificación oficial y comprobante legal de propiedad o posesión del inmueble.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Claves y beneficios económicos esperados en el recibo de luz con el programa Techos Solares para el Bienestar

Los reportes arrojados por las primeras etapas del programa en la península evidencian un cambio radical en la facturación eléctrica de los beneficiados. El impacto positivo varía según las estaciones del año y los hábitos del hogar.

Durante la temporada de verano, los descuentos promedio en el consumo directo alcanzan hasta un 85% debido a la óptima captación de radiación solar . En contraste, los meses invernales registran reducciones aproximadas del 45% en las tarifas ordinarias.

A nivel generalizado, las autoridades financieras calculan que el ahorro promedio anual se sitúa firmemente en torno al 60% del costo total de facturación de cada vivienda participante. El resguardo técnico del sistema incluye un monitoreo transparente de la energía generada de manera cotidiana.

Hasta la fecha, se han interconectado de forma exitosa más de cinco mil 140 sistemas fotovoltaicos en el norte, permitiendo además evitar anualmente la liberación de más de 19 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente al medio ambiente.

JM