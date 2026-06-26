Wall Street cierra en rojo y el Nasdaq pierde un 4.6% semanal ante dudas por la IA

Wall Street cerró en rojo este viernes 26 de junio de 2026 y uno de sus principales indicadores, el tecnológico Nasdaq, perdió un 4.6% semanal al resurgir las dudas por la sostenibilidad del auge de la inteligencia artificial (IA), que afectaron especialmente a las empresas de semiconductores.

Este viernes, el Nasdaq bajó un 0.24% en su quinta sesión consecutiva a la baja y se situó en 25 mil 297 puntos, mientras que el S&P 500 cedió un 0.05%, hasta siete mil 354 unidades, y el Dow Jones restó un 0.09%, hasta los 51 mil 876 enteros .

En el cómputo semanal, el Nasdaq pierde un 4.6%, el S&P 500 baja un 2% y el Dow repunta un 0.6%.

El sector tecnológico ha seguido en el foco, especialmente tras la histórica salida a bolsa de SpaceX, que comenzó con subidas pero recorta casi un 11% de valor esta semana, y los reportes de que OpenAI planea retrasar su debut bursátil que situaba a finales de año.

JPMorgan apuntó en una nota que esta información sobre OpenAI, divulgada por The New York Times, genera preocupación sobre "la sostenibilidad" del gasto de la empresa en infraestructuras, "dado el retraso en la financiación procedente de los mercados de capitales".

La fabricante de semiconductores Micron ha estado también en el punto de mira tras publicar unos resultados halagüeños ante la demanda de chips para IA, pero ha atravesado volatilidad y hoy perdió un 6%, mientras que otras rivales bajaron moderadamente, como AMD (2%) e Intel (3%).

Por otra parte, los inversores han estado pendientes de la normalización del tráfico comercial en el estrecho de Ormuz tras el acuerdo tentativo entre EU e Irán, que se ha traducido en una bajada del precio del petróleo de Texas de casi el 11% semanal, en 69.23 dólares el barril.

En el plano económico de EU, la última encuesta de la Universidad de Michigan apuntó a una mejora en las expectativas de los consumidores, ya que "aparentemente se están aliviando las preocupaciones sobre las consecuencias a largo plazo del conflicto con Irán", indicó la directora del estudio, Joanne Hsu.

El producto interior bruto (PIB) de EU se revisó este viernes al alza y creció un 0.5% en el primer trimestre con respecto al último de 2025, mientras que la economía estadounidense se expandió un 2.1% a ritmo anualizado, una y cinco décimas más, respectivamente, que en la estimación anterior.

JM