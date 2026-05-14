Trump afirma que Xi Jinping le ofreció el apoyo de China en la guerra con Irán

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó este jueves que el mandatario chino, Xi Jinping, l e ofreció su ayuda durante la reunión formal que mantuvieron en la capital de China, Pekín, para lograr la completa apertura del estrecho de Ormuz y abordar la guerra con Irán.

Durante una entrevista con el medio estadounidense Fox News desde China, el líder republicano compartió detalles del encuentro que tuvo con su homólogo chino, asegurando que Jinping le señaló que está dispuesto a ayudar a Estados Unidos en el conflicto con la República Islámica.

Xi Jinping ofrece apoyo a Estados Unidos en conflicto con Irán

"Al presidente Xi le gustaría que se llegara a un acuerdo. Me dijo: 'Si puedo ser de alguna ayuda, me gustaría serlo'", explicó Trump.

Según un extracto de la entrevista, la cual se emitirá por completo este jueves por la noche en Estados Unidos, Trump afirmó que al presidente chino "le gustaría que se abriera el estrecho de Ormuz".

De acuerdo con el líder estadounidense, Xi también se habría comprometido ante Trump a no suministrar equipamiento militar a Irán.

"Dijo que no va a entregar equipo militar, lo cual es una declaración importante. Pero, al mismo tiempo, dijo que compran gran parte de su petróleo allí y que les gustaría seguir haciéndolo", explicó.

Estrecho de Ormuz preocupa por impacto energético mundial

La guerra en Irán ganó peso en la visita de Trump a China porque, en los días previos, Washington pidió a Pekín un papel más activo ante Teherán, al considerar que el bloqueo de Ormuz afecta directamente los intereses energéticos y comerciales de China, ya que por esa vía pasan aproximadamente el 45 % de sus importaciones de gas y petróleo.

Xi y Trump coincidieron en la reunión en que Irán no debe tener "nunca" armas nucleares y en la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz al transporte de hidrocarburos sin cobrar derechos de paso, según un comunicado de la Casa Blanca sobre ese primer encuentro.

Trump, quien se encuentra de visita oficial en Pekín por primera vez desde 2017, durante su primer mandato, mantendrá este viernes un nuevo encuentro con Xi antes de regresar a Washington.

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