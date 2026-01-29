Wall Street cierra con resultados mixtos por caída de tecnológicas

Wall Street cerró este jueves mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0.11 %, después de que el mercado bursátil se viera lastrado por las cesiones en las acciones de las tecnológicas, especialmente las de Microsoft, tras la publicación de sus resultados.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumó 55 enteros, hasta los 49.071 puntos; el selectivo S&P 500 cedió un 0.13 %, hasta 6.969 puntos; y el Nasdaq perdió un 0.72 %, hasta 23.685 unidades.

Estos dos últimos fueron los más castigados por las ventas de las acciones de algunas tecnológicas, entre ellas Microsoft, que forma parte tanto del selectivo como del índice tecnológico, y cerró la sesión con un 9.99 % menos.

El gigante tecnológico es una de las compañías del sector con más capitalización bursátil y tiene un alto impacto en S&P 500 y el Nasdaq.

Pese a que sus resultados, publicados tras el cierre de la bolsa de este miércoles, no fueron malos, no colmaron las altas expectativas de los inversores.

Se esperaba que el impacto de la inteligencia artificial (IA) ayudaría más.

Además, la empresa anunció una importante inversión en centros de datos para IA, lo que presiona el margen de gasto y preocupa por el aumento del gasto.

Sin embargo, no todas las compañías del sector fueron a la baja. Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, creció un 10.40 % al cierre.

La multinacional fundada por Mark Zuckerberg, reportó un beneficio de 60.458 millones de dólares en el ejercicio 2025, un 3 % menos interanual, en parte debido al pago de impuestos por el plan fiscal del presidente estadounidense, Donald Trump.

En el cuarto y último trimestre del año, la tecnológica tuvo un aumento de beneficio del 9 % interanual y un aumento de la facturación del 24 %.

El gigante tecnológico Apple, que subió un 1.11 % al final del día, publicará sus resultados una vez cierre Wall Street.

El oro vivió una sesión de fluctuación tras crecer un 6.1 % en un momento y después perder más de 3.3 %. La mayor oscilación desde abril de 2013, según The Wall Street Journal.

Este vaivén refleja que el oro es un refugio, especialmente en el clima tan incierto y volátil que domina el mercado.

Al cierre de Wall Street, el metal se situaba en 5.430 la onza, tras ganar un 2.39 %.

MF

