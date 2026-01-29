Grupo Salinas paga al SAT: Este fue el monto y así se acordó el esquema

Grupo Salinas informó este jueves que sus compañías dieron por concluidos todos sus litigios fiscales con el Gobierno de México, luego de pactar el pago de 32 mil 132 millones de pesos, equivalente a cerca de mil 785 millones de dólares, monto que será cubierto en un periodo de 18 meses.

Mediante una ficha informativa, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detalló que el corporativo encabezado por Ricardo Salinas Pliego ya realizó un primer depósito a la Tesorería por 10 mil 400.63 millones de pesos, alrededor de 577.8 millones de dólares, mientras que el resto se liquidará en 18 pagos parciales.

La autoridad fiscal señaló que este convenio se concretó conforme a los beneficios previstos en el Código Fiscal y en apego a las resoluciones judiciales correspondientes.

En tanto, Grupo Salinas señaló en un comunicado que con este acuerdo se ponen fin a más de dos décadas de disputas legales en materia fiscal y reiteró que el monto pendiente será cubierto de forma diferida.

El conglomerado sostuvo que mantiene un “profundo desacuerdo” con el proceso, pero que decidió cerrar el capítulo “no por convicción” ni por considerar “justo” el desenlace, sino para “dar vuelta a esta página” y poner fin a lo que describió como una “campaña” en su contra.

El grupo de Salinas Pliego sostuvo que en los últimos 20 años sus empresas han pagado “más de 300 mil millones de pesos (más de 16 mil 600 millones de dólares)” en obligaciones fiscales y aseguró que, con el pago anunciado, quedará cubierto “absolutamente todo lo que el Fisco exigió” y que, “a partir de ahora”, no deben “nada al Gobierno”.

En su nota, el Grupo Salinas dijo que el objetivo es recuperar “tiempo, energía y foco” para concentrarse en su operación y en sus clientes, y mencionó a “más de 200 mil familias” que, según su postura, dependen del grupo.

