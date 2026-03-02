Empresas en México enfrentan riesgo por pólizas desactualizadas

Más del 85 por ciento de las pólizas empresariales emitidas en México antes de 2025 contienen definiciones que han quedado incompletas frente a los cambios recientes en el mercado internacional de reaseguro, lo que representa un riesgo considerable para las compañías que no actualicen sus programas de seguros.

Así lo señala un análisis realizado por Grupo Interesse, en el que se advierte que estos ajustes impactarán directamente a las empresas mexicanas a partir de las renovaciones de pólizas programadas para este año.

De acuerdo con el estudio, los cambios en el entorno internacional podrían modificar el alcance real de las coberturas contratadas bajo condiciones de mercado distintas a las actuales, dejando expuestas a las organizaciones ante escenarios críticos.

Uno de los factores que incide en este panorama es la nueva reclasificación de los cárteles del crimen organizado como organizaciones terroristas por parte del Gobierno de Estados Unidos. Ante este contexto, algunas reaseguradoras internacionales podrían considerar como no cubiertos determinados siniestros en México si se determina que están relacionados con grupos señalados bajo esa categoría.

El análisis indica que los textos habituales de las pólizas empresariales en el país no amparan de manera específica el riesgo de terrorismo. En consecuencia, daños como incendio, robo, vandalismo o destrucción de instalaciones y diversos activos podrían quedar fuera de protección si se concluye que fueron ocasionados por organizaciones consideradas terroristas según la legislación estadounidense.

Esta situación añade un factor adicional de exposición para las empresas, tanto en términos de seguridad como en materia de cobertura financiera, especialmente en sectores donde los riesgos patrimoniales y operativos son elevados.

Además de esta tendencia, el estudio detectó nuevas restricciones potenciales en otros ramos de aseguramiento. Entre ellas se encuentran posibles exclusiones de pérdidas derivadas de confiscaciones en aduanas, así como limitaciones en la cobertura de Interrupción de Negocio cuando las afectaciones económicas estén vinculadas a tensiones comerciales.

También se advierten exclusiones reforzadas en casos de ciberataques atribuidos a gobiernos y nuevas condiciones en las pólizas de Directores y Oficiales relacionadas con sanciones emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

Según el documento, estos ajustes responden a un entorno global más complejo, en el que las reaseguradoras revisan sus criterios de suscripción y delimitan con mayor precisión los riesgos que están dispuestas a asumir.

Jesús Levy, Socio Director de Aseguramiento de Activos Arrendados en Grupo Interesse, subrayó la importancia de revisar de inmediato las pólizas vigentes.

“Las compañías deben revisar de inmediato sus pólizas de seguros. Muchos contratos fueron redactados bajo condiciones de mercado muy distintas a las actuales y, en consecuencia, podrían dejar a los asegurados sin protección en escenarios críticos. Actualizar las coberturas y adecuarlas a las nuevas exigencias del mercado resulta indispensable para evitar brechas de protección que comprometan la continuidad del negocio”, afirmó.

El análisis concluye que la falta de actualización en los programas de seguros puede traducirse en vacíos de cobertura que afecten la estabilidad financiera y operativa de las empresas, particularmente en un contexto internacional marcado por cambios regulatorios y nuevas interpretaciones de riesgo.

En este escenario, la revisión puntual de definiciones, exclusiones y alcances de cobertura se perfila como una medida clave para reducir la exposición y garantizar que las pólizas respondan efectivamente ante siniestros en las condiciones actuales del mercado.

Empresas en México deben auditar seguros ante rezagos en gestión de riesgos

Con datos de KPMG, solo 40% de las empresas en México ha realizado evaluaciones, monitoreo y gestión de riesgos durante más de cinco años.

Este rezago implica que una mayoría podría enfrentar brechas en sus programas de aseguramiento ante los cambios actuales del mercado internacional.

Frente a este panorama, Grupo Interesse exhorta a las organizaciones a efectuar una auditoría técnica integral de sus pólizas, con el objetivo de detectar vulnerabilidades, revisar definiciones y actualizar coberturas antes del ciclo de renovaciones previsto para 2026.

La revisión preventiva permitiría reducir la exposición financiera y operativa ante exclusiones emergentes o nuevas condiciones contractuales.

El impacto potencial abarca todos los ramos del seguro en México, por lo que especialistas recomiendan anticipar ajustes y fortalecer la gestión corporativa de riesgos como medida estratégica prioritaria en empresas nacionales hoy mismo y mejorar resiliencia futura corporativa.

