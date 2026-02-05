Viva Aerobus pone vuelos a estos destinos a 9 pesos por San Valentín

En los días previos a la celebración del Día de San Valentín del próximo sábado 14 de febrero de 2026, Viva Aerobus lanzó un descuento en vuelos nacionales para que puedas obsequiar un viaje como alternativa al regalo que tengas considerado para tu pareja.

La promoción solo está disponible para la Tarifa Zero en vuelo sencillo y disponible únicamente del 3 al 15 de febrero de 2026 y para volar de febrero a marzo de 2026. La promoción te impide que la tarifa sea reembolsable, no se permiten cancelaciones, ni devoluciones salvo por lo establecido en la Ley de Aviación Civil.

Estos son los destinos que están a 9 pesos en Viva Aerobus

Guadalajara

Puerto Vallarta

Monterrey

Otros destinos baratos

Ciudad de México a 59 pesos

Culiacán a 35 pesos

Hermosillo a 69 pesos

Puebla desde 49 pesos

Tampico desde 39 pesos

Las tarifas publicadas corresponden exclusivamente a la Tarifa Zero, la cual contempla un vuelo sencillo e incluye únicamente un artículo personal —como bolso, maletín, pañalera, porta-vestidos, porta-trajes o mochila— que no rebase las dimensiones establecidas de 45 cm x 35 cm x 20 cm, y que pueda colocarse debajo del asiento.

Cabe destacar que el monto correspondiente a la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) puede variar según el destino y día que se elija.

