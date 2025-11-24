La Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco (CIAJ) anticipa un incremento en los precios de diversos productos debido a la imposición de nuevos aranceles a las importaciones de azúcar, medida que entró en vigor este martes. La afectación alcanzaría a subsectores como confitería, chocolatería, bebidas embotelladas, jugos, lácteos, panificación, repostería y saborizantes, todos dependientes del endulzante para su producción.

Fernando Acosta, presidente de la CIAJ, explicó que el ajuste en el mercado local es inevitable: si el precio del azúcar sube, también lo harán los costos finales para el consumidor. Recordó que, con los aranceles, México dejará de recibir azúcar más barata del extranjero, lo que obligará a la industria a abastecerse únicamente del producto nacional. “Al no haber azúcar importada se consumirá la nacional; el azúcar importada está por debajo del precio que nos venden aquí, entonces esa medida va a afectar al consumidor final”, señaló.

El impacto ya comenzó a notarse. Según Acosta, en un solo día el precio al mayoreo del endulzante aumentó 15 pesos. Actualmente, el kilo se cotiza entre 15 y 15.10 pesos, pero el sector estima que podría alcanzar los 20 pesos por kilo en las próximas semanas si la presión sobre la oferta continúa.

El presidente de la CIAJ advirtió que el panorama podría complicarse aún más a partir de enero, cuando entrará en vigor un impuesto a las bebidas azucaradas. Dicho gravamen, sumado al encarecimiento del azúcar, derivaría en un incremento adicional en los precios finales de productos ampliamente consumidos por la población.

La medida arancelaria, publicada el lunes en el Diario Oficial de la Federación por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, establece impuestos de entre 156% y 210.44% a las importaciones de azúcar provenientes de países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), con excepción de aquellos con los que México mantiene acuerdos comerciales específicos.

El decreto argumenta que el arancel vigente bajo el trato de Nación Más Favorecida (NMF) ha sido insuficiente para proteger a la agroindustria mexicana frente a la caída internacional de los precios del azúcar. Por ello, se fijó un arancel de 156% para diversas categorías de azúcar de caña y de 210.44% para azúcar líquida refinada y azúcar invertido, con el fin de equilibrar el mercado y evitar que la sobreoferta internacional afecte la rentabilidad de los productores nacionales.

Aunque la medida busca fortalecer a la industria azucarera mexicana, los industriales de alimentos advierten que el mayor costo de insumos terminará trasladándose al bolsillo del consumidor, lo que podría generar presiones adicionales en un sector que depende ampliamente del azúcar como materia prima.

Sube el azúcar... y los costos

