La economía mexicana enfrenta desafíos crecientes derivados de la caída de remesas y la limitada creación de empleo formal, según el “Boletín de análisis económico” de la Escuela de Negocios ITESO. El informe resalta que las políticas antiinmigración en Estados Unidos están afectando los ingresos de los migrantes mexicanos y, por consecuencia, los envíos de dinero a sus familias en México, mientras que el escaso dinamismo productivo en el país reduce las oportunidades laborales y pone en riesgo el bienestar de la población.

Los envíos de remesas a México registraron en septiembre de 2025 una caída anual de 2.7 por ciento, el sexto mes consecutivo de retroceso. En los primeros tres trimestres del año, los migrantes enviaron un total de 5 mil 214 millones de dólares, una disminución frente a los niveles del año anterior. Adicionalmente, el número de operaciones en septiembre fue de 13.1 millones, 4.7 por ciento menos que en el mismo mes de 2024, reflejando una menor frecuencia de los envíos y el impacto de la política migratoria estadounidense sobre la economía familiar en México.

Mireya Pasillas, académica de la ENI y responsable editorial del boletín, explicó que las políticas antiinmigrantes aplicadas desde la administración de Donald Trump presionan a las empresas estadounidenses para que no contraten a mexicanos sin documentos, reduciendo sus ingresos y, por consecuencia, los recursos enviados a sus familias. “Esto afecta también a la economía local, porque al haber menos dinero, hay menos consumo”, advirtió.

En Jalisco, tercer estado receptor de remesas en el país, se observa un panorama particularmente delicado. Al tercer trimestre de 2025, el Estado recibió 1 mil 304 millones de dólares, una disminución anual de 9.9 por ciento, superior al promedio nacional. Guadalajara es el municipio con mayor captación de estos ingresos, con 152.4 millones de dólares, mientras que Ojuelos lidera en remesas por habitante, con 1 mil 520 dólares, evidenciando la alta dependencia económica de sus familias respecto a los flujos migratorios.

El boletín subraya que la disminución de remesas y el limitado acceso a empleos formales obliga a muchas familias a reducir su gasto y a recurrir a empleos informales en México, ante la falta de ofertas laborales seguras. “El entorno migratorio adverso, derivado del endurecimiento de la política de control fronterizo y las redadas impulsadas por la nueva administración estadounidense, ha generado un clima de temor entre la población migrante y ha reducido la frecuencia de los envíos”, concluye el reporte.

Estos factores combinados muestran un panorama preocupante para la economía local y nacional, donde la dependencia de las remesas y la necesidad de empleo formal siguen siendo elementos clave para mantener el bienestar de millones de familias mexicanas.

Causas de la afectación

La economía mexicana se ve afectada principalmente por la reducción de remesas y la escasez de empleo formal. Las políticas antiinmigración en Estados Unidos limitan la contratación de mexicanos, especialmente quienes carecen de documentación, lo que disminuye sus ingresos y, por ende, los envíos de dinero a sus familias. Esta reducción impacta directamente el consumo interno. Al mismo tiempo, el poco dinamismo productivo en México reduce la oferta de empleos formales, obligando a muchos a recurrir a la informalidad. La combinación de menor ingreso familiar y escasas oportunidades laborales genera incertidumbre y limita el bienestar económico de la población.

