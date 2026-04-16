Venta nocturna de Liverpool 2026: ¿INAPAM ofrecerá descuentos extra a adultos mayores?

La espera terminó para los amantes de las compras, ya que por fin se dieron a conocer las fechas oficiales de la Primera Venta Nocturna de Liverpool 2026, una noche especial en la que la compañía ofrece descuentos en todos sus departamentos. Sin embargo, ante la proximidad del evento, algunas personas se han preguntado si podrían acceder a un doble beneficio con su tarjeta INAPAM.

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un beneficio exclusivo para personas de 60 años o más, con el cual pueden recibir descuentos en diferentes establecimientos a lo largo de la República.

Entre los lugares más destacados que ofrecen rebajas se encuentran supermercados, medios de transporte, despachos jurídicos, consultorios médicos y tiendas de ropa y calzado.

Por ello, y teniendo en cuenta que la venta está cada vez más cerca, beneficiarios del instituto se han cuestionado si Liverpool maneja descuentos con la credencial que puedan aplicarse en esta gran noche de compras.

¿Liverpool tiene descuentos con INAPAM que se puedan usar en la Venta Nocturna 2026?

No. Lamentablemente, para 2026 Liverpool confirmó que no forma parte del catálogo de beneficios activos con la credencial INAPAM.

Esto quiere decir que tanto en sus ventas especiales como en días regulares, las personas adultas mayores no pueden utilizar su credencial en ninguna de las sucursales del país, ya que no será válida.

Sin embargo, la empresa destacó que cualquier persona puede acceder a los descuentos de la Venta Nocturna, los cuales abarcan casi todos los productos de la tienda y suelen alcanzar hasta el 50% de rebaja en algunas ocasiones.

¿Cuándo inicia la Venta Nocturna Liverpool de abril?

De acuerdo con el sitio web oficial de la compañía, “La Nocturna de Liverpool” arrancará este próximo viernes 24 y se extenderá hasta el domingo 26 ; es decir, durante tres días seguidos los interesados podrán adquirir artículos con descuento.

El horario de atención durante este evento será de las 11:00 a las 21:00 horas en todas las sucursales del país; pero si eso no es suficiente, las rebajas también estarán disponibles en la app Liverpool Pocket y en liverpool.com.mx durante las 24 horas del día.

¿Qué productos estarán con descuento en la Venta Nocturna de Liverpool?

Aunque de momento no se ha confirmado oficialmente cuáles serán las promociones disponibles este año, Liverpool suele incluir los siguientes departamentos en la lista de rebajas:

Tecnología y celulares

Pantallas y audio

Electrodomésticos

Muebles

Colchones

Perfumes

Joyería

Ropa y calzado

Juguetes

Además, debido a su cercanía con el Día de las Madres, esta ocasión es perfecta para adelantarse y comprar un regalo con anticipación para el 10 de mayo.

Aunque la credencial INAPAM no ofrecerá descuentos adicionales en esta edición, la Venta Nocturna de Liverpool 2026 sigue siendo una de las oportunidades más esperadas del año para aprovechar rebajas importantes , por lo que planificar las compras con anticipación puede marcar la diferencia.

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