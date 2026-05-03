Cuponera de Sams Club por el Día de las Madres, estos son los descuentos

Con la llegada de mayo, el comercio entra en una de sus temporadas más fuertes gracias al Día de las Madres. En este contexto, Sam’s Club activó su campaña Venta Única para Mamá 2026, vigente del 1 al 10 de mayo.La cadena dio a conocer esta iniciativa a través de sus canales oficiales, destacando rebajas en categorías clave como tecnología, hogar, fragancias y electrodomésticos. Este tipo de productos suele concentrar gran parte de las compras de regalo en estas fechas, por lo que la estrategia busca incentivar tanto el consumo familiar como la adquisición anticipada de obsequios. La cuponera incluye descuentos en múltiples segmentos pensados para diferentes tipos de regalo. Entre los rubros más relevantes se encuentran: Estas categorías concentran las promociones con rebajas que en algunos casos alcanzan hasta el 40%. Si estás considerando aprovechar esta campaña, aquí tienes un resumen claro de las principales ofertas: Para revisar todas las promociones disponibles, la cuponera completa puede consultarse directamente en el sitio oficial de la tienda, donde se actualizan las ofertas durante toda la campaña. En México, Sam’s Club se posiciona como líder en el segmento de clubes de precio, con una participación superior al 70%. Su modelo ofrece a los socios acceso a una amplia gama de productos —desde alimentos hasta electrónicos— con precios competitivos y beneficios adicionales como entregas a domicilio.A nivel global, la marca forma parte de Walmart y ha mostrado un crecimiento sostenido en ingresos y ventas comparables en los últimos años, consolidándose como uno de los principales actores del retail internacional. EE