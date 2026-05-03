Cuponera de Sams Club por el Día de las Madres, estos son los descuentos

Con la llegada de mayo, el comercio entra en una de sus temporadas más fuertes gracias al Día de las Madres. En este contexto, Sam’s Club activó su campaña Venta Única para Mamá 2026, vigente del 1 al 10 de mayo.

La cadena dio a conocer esta iniciativa a través de sus canales oficiales, destacando rebajas en categorías clave como tecnología, hogar, fragancias y electrodomésticos.

Este tipo de productos suele concentrar gran parte de las compras de regalo en estas fechas, por lo que la estrategia busca incentivar tanto el consumo familiar como la adquisición anticipada de obsequios.

Categorías con mayores rebajas

La cuponera incluye descuentos en múltiples segmentos pensados para diferentes tipos de regalo. Entre los rubros más relevantes se encuentran:

Tecnología (celulares y pantallas)

Línea blanca y electrodomésticos

Fragancias y cuidado personal

Licores

Artículos para el hogar y muebles

Estas categorías concentran las promociones con rebajas que en algunos casos alcanzan hasta el 40%.

Lista de descuentos destacados

Si estás considerando aprovechar esta campaña, aquí tienes un resumen claro de las principales ofertas:

Lonchera térmica Arctic Zone con botella (5 piezas): 398 pesos

(5 piezas): 398 pesos Set Fwee Blush Lip (2 piezas + mini brocha): de 849 a 632 pesos

(2 piezas + mini brocha): de 849 a 632 pesos Licores seleccionados : hasta 35% de descuento

: hasta 35% de descuento Celulares seleccionados : hasta 40% de descuento

: hasta 40% de descuento Fragancias para mamá : hasta 40% de descuento

: hasta 40% de descuento Pantallas seleccionadas : hasta 40% de descuento

: hasta 40% de descuento Línea blanca : hasta 40% de descuento

: hasta 40% de descuento Electrodomésticos : hasta 40% de descuento

: hasta 40% de descuento Set de floreros de vidrio (2 piezas) : de 449 a 398 pesos

: de 449 a 398 pesos Comedor rectangular Member’s Mark: de 21 mil 998 a 19 mil 498 pesos

Para revisar todas las promociones disponibles, la cuponera completa puede consultarse directamente en el sitio oficial de la tienda, donde se actualizan las ofertas durante toda la campaña.

El peso de Sam’s Club en el mercado

En México, Sam’s Club se posiciona como líder en el segmento de clubes de precio, con una participación superior al 70%. Su modelo ofrece a los socios acceso a una amplia gama de productos —desde alimentos hasta electrónicos— con precios competitivos y beneficios adicionales como entregas a domicilio.

A nivel global, la marca forma parte de Walmart y ha mostrado un crecimiento sostenido en ingresos y ventas comparables en los últimos años, consolidándose como uno de los principales actores del retail internacional.

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