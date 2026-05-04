El depósito de pagos de la Pensión Bienestar correspondiente al tercer bimestre de 2026 (mayo-junio) ha comenzado oficialmente. Tras un ajuste operativo por el feriado del Día del Trabajo, millones de beneficiarios en México ya pueden disponer de su apoyo económico.

La titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, confirmó que la dispersión de los recursos arrancó este lunes 4 de mayo. Sin embargo, una de las preguntas más frecuentes entre los adultos mayores y sus familias es dónde y cómo retirar este dinero de forma segura.

¿Dónde cobrar la Pensión Bienestar de mayo 2026 sin pagar comisiones?

El método sencillo y gratuito para disponer del dinero en efectivo es acudir a cualquier sucursal o cajero automático del Banco del Bienestar. Al utilizar la tarjeta oficial del programa en estas instalaciones, no se te cobrará ninguna comisión por retiro o consulta de saldo.

Si no tienes una sucursal cercana en tu colonia o municipio, existen otras alternativas prácticas. Tu tarjeta está respaldada por la red financiera nacional, lo que significa que funciona como cualquier tarjeta de débito convencional. Puedes utilizarla para:

Pagar directamente en supermercados, farmacias y tiendas de conveniencia.

Realizar compras en establecimientos (incluidos supermercados o tiendas) que cuenten con terminal bancaria.

Pagar servicios básicos (agua, luz, teléfono) en ventanillas autorizadas.

Tip rápido: Si decides retirar efectivo en cajeros automáticos de otros bancos comerciales, ten en cuenta que estas instituciones sí te cobrarán una comisión que puede variar entre los 15 y 40 pesos por transacción.

Calendario de pagos de mayo 2026: ¿Cuándo depositan?

El depósito de los recursos se realiza de manera escalonada para evitar aglomeraciones en los bancos. Este mes de mayo 2026, el pago incluye los 6 mil 400 pesos para la Pensión de Adultos Mayores, 3 mil 300 pesos para Personas con Discapacidad, y 3 mil 100 pesos para el programa Mujeres Bienestar.

El orden de los depósitos se basa en la primera letra del primer apellido. Debido a que el 1 de mayo fue día inhábil para el sector financiero, el calendario oficial de los primeros días quedó de la siguiente manera:

Lunes 4 de mayo: Letra A

Martes 5 de mayo: Letra B

Miércoles 6 y jueves 7 de mayo: Letra C

Viernes 8 de mayo: Letras D, E, F

Si quieres leer el calendario completo, consulta esta información.

Es fundamental respetar las fechas establecidas de manera oficial y no acudir al banco antes del día que te corresponde.

Cobrar tu pensión no tiene por qué ser un dolor de cabeza. Con la información correcta y utilizando los canales oficiales, puedes disponer de tu recurso de manera ágil, segura y sin gastar un solo peso en comisiones.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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