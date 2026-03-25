El programa social del Gobierno de la Ciudad de México, Mercomuna, tiene el objetivo de fortalecer la economía de los ciudadanos por medio de vales físicos canjeables en distintos establecimientos , tales como tiendas de abarrotes, carnicerías, verdulerías, mercados públicos, entre otros. También busca impulsar la autonomía económica de mujeres y fomentar el abasto comunitario a través de alianzas con los negocios participantes.

Los beneficiarios de este programa deben tomar en cuenta que hay un plazo en el que los vales dejan de ser válidos, por lo que deben prestar atención a la siguiente información.

La iniciativa otorga 3 mil pesos en vales durante todo el año, lo cual aminora la carga económica a la que se enfrentan los ciudadanos a la hora de realizar sus compras de productos básicos. No obstante, como todos los apoyos, los Vales Mercomuna tienen una vigencia, por lo que hay que mantenerse atentos.

¿Hasta qué fecha se pueden utilizar los vales?

La fecha límite que los usuarios de dicho programa tienen para usar sus vales es el próximo 10 de abril del 2026. Estos son válidos en comercios y negocios registrados que cuenten con la calcomanía oficial.

Al pasar este plazo los vales dejan de ser válidos, por ello, se recomienda utilizarlos antes de que caduquen, de lo contrario, se perderán. Asimismo, los comerciantes tendrán algunos días más para canjearlos por efectivo, con el 17 de abril como fecha límite.

Estas son las recomendaciones para aprovechar los Vales Mercomuna antes de que se dejen de ser válidos:

Revisar la fecha impresa en los vales

Planear las compras con anticipación para sacarles el mejor provecho

Localizar los comercios participantes

No dejar el canje de los vales para el último momento

Además de apoyar a las familias de la Ciudad de México, la iniciativa también busca favorecer a negocios pequeños, locales, mercados y tiendas participantes. El mayor beneficio para todos es usar los vales a tiempo, antes de que pierdan su valides.

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