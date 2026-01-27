Pensión IMSS e ISSSTE: Estos beneficiarios recibirían dos pagos en marzo y por qué

Los beneficiarios que recibirán dos pagos de pensión en el mes de marzo de 2026 son un grupo de adultos mayores en un escenario específico. Esto ocurre cuando una persona es beneficiaria de forma simultánea de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores de 65 años y de una pensión contributiva otorgada por el IMSS o el ISSSTE, lo que les permite recibir dos depósitos distintos durante el mismo mes.

Estos dos apoyos al mismo tiempo no son un apoyo extraordinario, sino una coincidencia de calendarios de pago entre programas sociales y de jubilación o pensión.

¿Quiénes recibirán dos pagos en marzo?

En el mes de marzo de este año recibirán dos pagos los adultos mayores que sean beneficiarios de:

La Pensión Bienestar , programa que otorga un apoyo económico bimestral a los adultos mayores de 65 años. Esta está reconocida como un derecho en la Constitución Política, y se entrega a todas y todos los adultos mayores mexicanos residentes del país, sin importar condición social o económica, ideología o creencias.

La Pensión del IMSS

La Pensión del ISSSTE

En estos casos, el adulto mayor recibe, por un lado, el depósito de la Pensión Bienestar correspondiente al bimestre en curso (que será de marzo-abril) y, por otro, el pago mensual de su pensión del IMSS o ISSSTE.

¿Ya hay calendario de pagos en marzo de 2026?

Como apenas están terminándose de pagar a los beneficiarios de la Pensión Bienestar del bimestre enero-febrero, no hay aún un calendario que indique las fecha del siguiente periodo. El dinero suele depositarse conforme a un calendario escalonado basado en la letra inicial del primer apellido del beneficiario.

Por otra parte, el IMSS y el ISSSTE realizan el pago de sus pensiones de manera mensual, al inicio del mes para los primeros, y el último día hábil para los segundos, siguiendo los calendarios publicados en los portales oficiales de cada institución.

¿El doble pago aplica para todos los pensionados?

No. El doble pago no aplica para todos los adultos mayores, sino únicamente para quienes reciben ambos apoyos de manera independiente. Las personas que no cuentan con pensión IMSS, ISSSTE y solo están registrados a la Pensión Bienestar recibirán solo ese depósito.

Además, es importante aclarar que no se trata de un pago doble del mismo programa, sino de dos ingresos distintos provenientes de esquemas diferentes.

