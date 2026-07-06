La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) Occidente advirtió que el acelerado desarrollo de la inteligencia artificial (IA) también trae consigo nuevos desafíos, especialmente en materia de ciberseguridad y suplantación de identidad.

Marco Estrella Gómez, presidente de CANIETI Occidente, explicó que hoy es posible clonar voces, imágenes y videos con gran facilidad, lo que incrementa el riesgo de fraudes cada vez más sofisticados, sobre todo contra personas con menor familiaridad con estas tecnologías.

“La mejor herramienta para enfrentar estos riesgos sigue siendo el conocimiento. Necesitamos formar personas capaces de utilizar la inteligencia artificial de manera responsable, ética y segura.”

El dirigente señaló que la IA transformará la forma de trabajar, producir y competir en prácticamente todos los sectores económicos. Sin embargo, afirmó que el principal reto no será tecnológico, sino la capacidad de las personas y las organizaciones para adaptarse a este nuevo entorno.

En ese contexto, CANIETI Occidente presentó las Jornadas de Inteligencia Artificial 2026, que se realizarán el 16 y 17 de julio en el Auditorio Pedro Arrupe del ITESO. El encuentro reunirá a especialistas, empresas, academia y autoridades para compartir herramientas, experiencias y casos prácticos sobre la aplicación de esta tecnología en los sectores productivos.

“La inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo; te lo va a quitar alguien que sepa utilizar la inteligencia artificial”, declaró el también director de Hewlett Packard Enterprise Guadalajara.

Estrella Gómez destacó que la conversación sobre la IA ha evolucionado rápidamente. Mientras hace unos años las empresas buscaban comprender qué era esta tecnología, hoy el desafío consiste en implementarla de forma segura, ética y alineada con sus procesos para elevar la productividad y fortalecer su competitividad.

“Hace muy poco las empresas preguntaban qué era la inteligencia artificial; hoy la pregunta es cómo la implemento en mi organización y cómo la convierto en una ventaja competitiva.”

Explicó que las Jornadas surgen precisamente para responder a esa necesidad de capacitación y actualización. El programa contempla conferencias magistrales, talleres especializados, demostraciones tecnológicas y espacios de networking con representantes de empresas como Google, Microsoft, Alibaba Cloud, Meta, AstraZeneca, Solidigm, Databricks y Aumovio, además de especialistas en ética de la IA y organismos internacionales como la UNESCO.

Asimismo, destacó que el programa incorporará contenidos sobre ética, gobernanza, ciberseguridad y uso responsable de la inteligencia artificial, así como talleres para que los asistentes puedan llevar aplicaciones concretas a sus organizaciones.

Durante la conferencia también subrayó el momento que vive Jalisco como uno de los principales polos tecnológicos del país. Recordó que, tan sólo en el primer trimestre del año, la industria electrónica generó alrededor de 13 mil millones de dólares de los 17 mil millones de dólares exportados por la entidad, consolidándose como uno de los principales motores de la economía estatal.

Así operan quienes cometen fraudes

Urgencia - Crean situaciones de presión (”transfiere el dinero ahora”, “tu familiar está en peligro”, “tu cuenta será bloqueada”) para impedir que la víctima verifique la información.

Crean situaciones de presión (”transfiere el dinero ahora”, “tu familiar está en peligro”, “tu cuenta será bloqueada”) para impedir que la víctima verifique la información. Suplantación - Clonan voces, imágenes o incluso realizan videollamadas con deepfakes para hacerse pasar por familiares, jefes, ejecutivos o funcionarios públicos.

Clonan voces, imágenes o incluso realizan videollamadas con deepfakes para hacerse pasar por familiares, jefes, ejecutivos o funcionarios públicos. Personalización - Utilizan información obtenida en redes sociales y otras fuentes públicas para hacer que el engaño parezca completamente creíble y dirigido a una persona específica.

Utilizan información obtenida en redes sociales y otras fuentes públicas para hacer que el engaño parezca completamente creíble y dirigido a una persona específica. Autoridad - Se presentan como bancos, empresas, dependencias gubernamentales o altos directivos para generar confianza y lograr que la víctima entregue dinero o datos sensibles.

Se presentan como bancos, empresas, dependencias gubernamentales o altos directivos para generar confianza y lograr que la víctima entregue dinero o datos sensibles. Automatización - La IA les permite producir en minutos miles de correos, mensajes, llamadas y contenidos falsos con una calidad cada vez mayor, aumentando el alcance de los fraudes.

Identifique acciones fraudulentas

Desconfíe de llamadas o videollamadas que soliciten dinero, datos personales o transferencias con carácter de urgente.

Si un familiar, amigo o jefe hace una petición inusual, cuelgue y confirme la información mediante otro canal o un número previamente conocido.

Establezca con su familia una palabra o código de seguridad para verificar situaciones de emergencia.

No confíe únicamente en la voz o la imagen de una persona; ambas pueden ser clonadas mediante IA.

Revise cuidadosamente enlaces, direcciones de correo y perfiles en redes sociales antes de proporcionar información.

Active la autenticación de dos factores en sus cuentas y mantenga actualizados sus dispositivos.

Si detecta inconsistencias en el audio, movimientos faciales poco naturales o solicitudes fuera de lo habitual, considere la posibilidad de que se trate de un deepfake y verifique antes de actuar.

CT