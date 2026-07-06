La Asociación de Empresarios Mexicanos USA-MX Business Association (AEM) afirmó que la primera revisión conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) representa una oportunidad para fortalecer la integración económica de Norteamérica y reiteró su confianza en la capacidad de los tres países para consolidar uno de los acuerdos comerciales más importantes del mundo.

El organismo recordó que, con la conclusión de esta primera revisión conjunta y la activación del mecanismo de evaluaciones anuales previsto en el artículo 34.7 del Tratado, inicia una etapa institucional contemplada desde la creación del acuerdo, sin que ello implique su terminación o genere incertidumbre sobre su continuidad.

Precisó que el T-MEC permanece plenamente vigente hasta 2036 y mantiene el marco jurídico que brinda certidumbre al comercio, la inversión y las cadenas regionales de suministro.

“El mecanismo de revisión anual constituye un proceso institucional de revisión gestionada previsto desde el origen del Tratado. Su propósito es evaluar su funcionamiento, identificar áreas de oportunidad y fortalecer la integración económica de Norteamérica mediante el diálogo y la construcción de consensos entre los tres países”, indicó.

AEM consideró que este proceso debe asumirse como una oportunidad para modernizar el acuerdo frente a los nuevos retos de la economía global y consolidar una región cada vez más integrada, resiliente e innovadora.

“En un entorno global caracterizado por la reconfiguración de las cadenas de suministro, el crecimiento del nearshoring y una competencia internacional cada vez más intensa, la revisión del T-MEC representa una oportunidad para fortalecer la posición estratégica de Norteamérica como la región económica más integrada y competitiva del mundo”, sostuvo.

El organismo también subrayó la importancia de que las negociaciones continúen desarrollándose dentro del marco institucional previsto por el propio Tratado, privilegiando el diálogo, la cooperación y la construcción de acuerdos que otorguen certidumbre a las empresas.

Añadió que el contexto económico internacional exige fortalecer la capacidad productiva de la región en sectores estratégicos, impulsar la diversificación comercial y consolidar cadenas de suministro más resilientes e integradas.

“Para AEM, este proceso representa una oportunidad para acelerar el desarrollo de proveedores regionales, incrementar el contenido regional, fomentar la innovación y fortalecer industrias clave como la automotriz, la manufactura avanzada, la energía, la electrónica, los semiconductores y el sector agroindustrial. La fortaleza de Norteamérica no depende únicamente de un tratado comercial; descansa en la confianza construida entre sus empresas, la integración de sus cadenas de valor y la capacidad de México, Estados Unidos y Canadá para construir soluciones conjuntas”, destacó.

Finalmente, la asociación reiteró que continuará impulsando una mayor integración económica entre los tres países, al considerar que el diálogo y la cooperación son la mejor estrategia para fortalecer la competitividad regional, atraer inversiones, generar crecimiento sostenible y construir una prosperidad compartida en Norteamérica.

CT