El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) suma dos meses consecutivos con pérdida de usuarios, una tendencia que se acentuó en octubre, pese a la celebración del Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1. De acuerdo con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), el aeropuerto ubicado en Zumpango, Estado de México, atendió ese mes a 586 mil pasajeros, cifra 1.5 por ciento menor a la registrada en octubre de 2024.

Se trata de la segunda caída anual consecutiva y, además, del retroceso más pronunciado desde que el AIFA fue inaugurado en marzo de 2022. La disminución ocurre en un contexto en el que el Felipe Ángeles forma parte del Sistema Aeroportuario Metropolitano, junto con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), cuyo objetivo es ampliar la capacidad aérea del Valle de México y absorber el crecimiento de las operaciones.

Sin embargo, mientras el AICM y el AIT reportan un mayor número de pasajeros en comparación con el año pasado, el AIFA muestra un comportamiento contrario. Por primera vez, la caída se explica tanto por el descenso en las operaciones nacionales como en las internacionales.

El tráfico doméstico del AIFA disminuyó 0.4 por ciento. Este segmento concentra la mayor parte de sus usuarios y tiene como principales destinos Cancún, Guadalajara y Monterrey. En contraste, el flujo internacional registró un desplome de 15.6 por ciento en octubre y acumula siete meses consecutivos a la baja, con rutas hacia Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Cuba y República Dominicana.

Para el analista de Monex, Brian Rodríguez, la reducción en el número de pasajeros responde a varios factores. Entre ellos destacó el entorno macroeconómico, al señalar que los viajes de placer y de negocios están estrechamente ligados al desempeño del Producto Interno Bruto, el cual se desaceleró este año. Según explicó en entrevista con EL UNIVERSAL, la economía avanzará cerca de 0.5 por ciento en 2025, lo que ha mermado el tráfico doméstico no sólo en el AIFA, sino también en otros destinos relevantes como Cancún.

Rodríguez añadió que también ha influido la menor oferta de asientos por parte de las aerolíneas durante el último año, derivada de inspecciones y trabajos de mantenimiento preventivo en aviones Airbus, lo que obligó a mantener algunas aeronaves en tierra.

Otro elemento que incide en el desempeño del AIFA es su ubicación. El especialista de Monex señaló que una parte importante de los viajes con origen o destino en la Ciudad de México corresponde al segmento de negocios, cuyos centros económicos se encuentran más próximos al AICM. En ese sentido, indicó que el AIFA enfrenta retos de conectividad terrestre, ya que los traslados continúan siendo prolongados, lo que reduce su atractivo para ciertos usuarios.

A ello se suma que el aeropuerto no ha registrado un crecimiento significativo en la oferta de rutas internacionales, lo que limita su capacidad para atraer más pasajeros. El analista consideró que la fuerte demanda inicial por tratarse de una terminal nueva elevó su base comparable, la cual comenzó a normalizarse en 2025, haciendo más difícil superar los niveles del año anterior.

Desde otra perspectiva, el analista del sector de Verum, Jonathan Félix, subrayó que el tráfico nacional e internacional en el país se incrementó este año, lo que contrasta con el comportamiento del Felipe Ángeles. En su análisis, además del impacto económico, influyó el replanteamiento de rutas hacia Estados Unidos, luego de que el gobierno de ese país solicitó revisiones de slots para aerolíneas estadounidenses.

A finales de octubre, el Departamento de Transporte de Estados Unidos revocó el permiso a 13 nuevas rutas operadas por Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus hacia ese país, algunas de las cuales partirían desde el AIFA. Félix añadió que la caída del tráfico internacional también arrastra al doméstico, debido a la necesidad de conexiones con aerolíneas nacionales.

El Universal

Opciones al alza

Expertos consideran que el lento desempeño de la economía mermó el tráfico aéreo doméstico

94% de los pasajeros del AIFA vuelan desde y hacia destinos localizados al interior del país.

0.4% disminuyó el tráfico de usuarios nacionales en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

CT