La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, tras un acuerdo de entendimiento mutuo entre el Gobierno de México y la FIFA, se acotó la vigencia de los estímulos fiscales otorgados con motivo de la Copa Mundial de Futbol 2026 y se limitó su aplicación únicamente a los participantes directos del evento.

De acuerdo con la dependencia, los incentivos fiscales estarán vigentes sólo durante el próximo año y no hasta 2028, como se había establecido originalmente en la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto. Hacienda precisó que la modificación se logró sin que mediara ningún litigio ni controversia legal.

El nuevo acuerdo establece que los beneficios fiscales se aplicarán exclusivamente a los sujetos directamente involucrados en la organización y celebración de la Copa Mundial FIFA 2026, que iniciará el 11 de junio. Con ello, se descartó la posibilidad de que cualquier persona física o moral quede liberada de obligaciones formales, de pago, traslado, retención o recaudación previstas en las leyes fiscales.

La SHCP detalló que las contrapartes que no estén incluidas de manera directa en la norma habilitante y que participen en juegos o eventos relacionados deberán cumplir con el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Explicó que desde el inicio de la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum se llevaron a cabo mesas de trabajo con la FIFA y la Federación Mexicana de Futbol para adecuar las medidas fiscales y aduaneras.

