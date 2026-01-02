Viernes, 02 de Enero 2026

Predial: Fecha límite para ponerte al día GRATIS si cumples estos requisitos

Esta condonación permitirá que miles de contribuyentes salden sus adeudos de predial de forma gratuita

¿Cuál es la fecha límite para tramitar la condonación del 100% del predial? UNSPLASH / PIXASQUARE

Con el inicio del 2026, el Gobierno de la Ciudad de México implementó una medida alterna que permitirá que miles de contribuyentes puedan saldar sus adeudos de predial y suministro de agua, de manera gratuita.

La administración de la capital reveló la condonación total de estos impuestos y derechos, decisión que forma parte del paquete de apoyo económico dirigido a los sectores más vulnerables. Asimismo, esta iniciativa tiene como objetivo aligerar la presión que enfrentan muchos hogares que han acumulado deudas por diferentes circunstancia.

¿Quiénes tienen derecho a acceder a la condonación del 100%?

De acuerdo con las autoridades capitalinas, este beneficio no será para todos los ciudadanos, ya que se enfocará en grupos poblacionales considerados de atención prioritaria.

Entre ellos destacan:

  • Personas jubiladas
  • personas pensionadas por cesantía en edad avanzada
  • Mujeres jefas de familia
  • Madres solteras
  • Personas con discapacidad
  • Adultos mayores sin ingresos fijos

Este programa contempla a asociaciones civiles dedicadas a actividades de asistencia social, con la condición de que el inmueble se destine a uso habitacional y su valor castal se mantenga dentro de los topes establecidos por la tesorería.

Esto abre la puerta a organizaciones que llevan casas hogares, refugios, centros comunitarios y demás, que generalmente carecen de los recursos suficientes para liquidar sus pagos.

¿Cuáles son los requisitos?

Para obtener la condonación del 100%, los solicitantes deben presentar los siguientes documentos que verifiquen su identidad, además de la situación fiscal:

  • Identificación oficial vigente: INE, pasaporte o cualquier documento aceptado por la tesorería.
  • Última boleta predial: aún si muestra adeudos, ya que esto servirá para identificar la cuenta castral del inmueble.
  • Comprobante de domicilio reciente.

En los casos de mujeres jefas de familia, adultos mayores o personas con discapacidad, se pedirá documentación adicional que acredite la condición de vulnerabilidad.

Fecha límite de condonación

De acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas, el registro fue habilitado a mediados de diciembre, y este pudo realizarse de forma presencial o digital.

A pesar de que la condonación comenzó a aplicarse desde el 1 de enero, las autoridades invitaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a cualquier comunicado oficial, ya que aún no se da a conocer la fecha límite para realizar el registro y obtener el beneficio.

