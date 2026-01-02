Buró de Crédito confirma qué te puede pasar si debes 10 mil pesos y no los pagas

Recientemente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), recordó a los usuarios qué es lo que sucede cuando un contribuyente tiene deudas que superan los 10 mil pesos.

En caso de encontrarte en esta situación, es importante recalcar que el monto queda registrado en el historial durante cierto tiempo, algo que puede afectar tu historial crediticio.

¿Qué es el Buró de Crédito?

El Buró de Crédito es también conocido como Sociedad de Información Crediticia, que es una empresa privada que recopila, almacena y gestiona el historial tanto de las personas como de las empresas.

La función principal de esta empresa es proporcionar la información correspondiente a otorgantes de créditos, ya sean bancos, tiendas departamentales, empresas de servicios, entre otras, con el objetivo de evaluar el riesgo antes de conceder el crédito o préstamo.

¿Cuánto tiempo dura una deuda de 10 mil pesos en el Buró de Crédito?

De acuerdo con la institución, el tiempo de permanencia de una deuda en el Buró de Crédito está relacionado con el monto que se debe. Es decir, las deudas menores o iguales a 25 Unidades de Inversión (UDIS), se eliminan después de 12 meses. Por otro lado, las deudas de entre 25 y 500 UDIS se eliminan después de 24 meses.

Si una deuda oscila entre los 500 y mil UDIS, esta puede permanecer hasta 4 años. Si es mayor a mil UDIS se elimina después de 6 años siempre que no supere las 400 mil UDIS.

En este sentido, si la deuda es igual o superior a 10 mil pesos, lo que equivale a más de mil UDIS, el historial negativo puede permanecer registrado en el Buró de Crédito por aproximadamente 6 años.

¿Qué sucede si no se paga la deuda de más de 10 mil pesos?

En caso de tener una deuda de más de 10 mil pesos y se deja de pagar, quedará registrada como incumplida luego de 90 días de retraso , lo cual puede afectar tu historial crediticio de manera negativa.

Asimismo, este registro permanece durante 6 años aún si se liquida en el futuro y se actualiza como “saldada”.

Una deuda vencida puede limitar el acceso a nuevos créditos, además de dañas tu historial. O en su defecto, pueden ofrecer condiciones menos favorables. También podrías enfrentarte a acciones de cobranza como llamadas constantes y, en el peor de los casos, demandas judiciales.

Contrario a lo que varias personas creen, el Buró de Crédito no es algo malo, es completamente normal y aparece en automático una vez que se solicita o se utiliza cualquier crédito formal.

