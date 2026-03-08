Bolsas asiáticas caen tras alza del petróleo por tensión en Medio Oriente

El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, amplió sus caídas y se hundía casi un 7% en el descanso de la media sesión, lastrado por el alza en los precios del crudo a raíz de la guerra en Medio Orienta.

Transcurrida la primera mitad de la negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, restaba 3.880,38 puntos, un 6.98%, hasta situarse en 51.740,46 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, se desplomaba un 5.6%, o 208,21 puntos, hasta situarse en 3.508,72 enteros.

Las caídas eran generalizadas entre las principales empresas japonesas después de que el precio del Brent, referente global del crudo, rebasara este domingo los 105 dólares, tras cumplirse una semana de la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán.

La preocupación por el alza en los precios del crudo y su posible impacto en la economía nipona, altamente dependiente de las importaciones energéticas, llevó a los inversores a desprenderse de acciones japonesas.

El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, se dejaba más de un 5%, y sus rivales Honda y Nissan caían un 1.74% y un 6.42%, respectivamente.

Las caídas afectaban también a la banca, y Mitsubishi UFJ, el principal banco del país, se dejaba más de un 6%. SMBC bajaba además un 6.51% y Mizuho se desplomaba un 7.8%.

El portavoz gubernamental japonés, Minoru Kihara, aseguró que el Gobierno está estudiando si sacar al mercado parte de sus amplias reservas de crudo, pero aclaró que aún no hay nada decidido.

Además, las caídas en el sector de la inteligencia artificial (IA) en el mercado estadounidense lastraron a los valores tecnológicos nipones, con acusadas bajadas en semiconductores.

Firmas referentes en Japón como Advantest y Tokyo Electron se desplomaban, respectivamente, un 12.84% y un 8.83%, mientras el gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA con inversiones millonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, se hundía un 11.21%.

En defensa, el gigante Mitsubishi Heavy Industries se desplomaba un 7.08%, y la naviera Mitsui O.S.K. Lines, que se ha visto afectada por las restricciones a la navegación en el estrecho de Ormuz por la guerra, caía un 0.64%.

Bolsas chinas y de Hong Kong caen hasta 2.65% al abrir ante alza del precio del petróleo

Las principales bolsas de China continental y la de Hong Kong registraban a su apertura este lunes caídas de hasta el 2,65 %, después de que el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) superase este domingo los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022, ante el conflicto en Oriente Medio.

Los parqués de Shanghái y Shenzhen caían un 0.62 % y un 1.78 %, respectivamente, al comenzar su actividad tras el fin de semana.

En el último año, el parqué shanghainés ha registrado un crecimiento del 22.5 %, mientras que su par de Shenzhen se ha revalorizado un 30,9 % en el mismo período.

Mientras, el índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, anotaba un retroceso de un 2.65 % a los pocos minutos de su apertura.

El aumento de la tensión en Oriente Medio y la expectativa de nuevos ataques lastraban al índice hongkonés, que ha avanzado aproximadamente un 8.3 % en los últimos doce meses.

Estos parqués seguían así a su apertura la tendencia marcada por el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, o el Kospi surcoreano, que sufrían caídas de más del 5 % y un 6.67 %, respectivamente, al comienzo de sus operaciones este lunes.

Los futuros del WTI alcanzaron casi los 110 dólares este domingo, mientras que el precio del Brent, referente global del crudo, rebasó los 105 dólares, lo que analistas consideran es una señal de preocupación por el creciente conflicto en el estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del crudo global.

China, el principal socio comercial de Teherán y su mayor comprador de petróleo, ha condenado reiteradamente los ataques sobre Irán por "violar la soberanía" del país persa.

El canciller chino, Wang Yi, afirmó este domingo que la guerra en Irán "nunca debería haber estallado" y pidió el "cese inmediato de las operaciones militares para prevenir una escalada y la expansión de la guerra".

