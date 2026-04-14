A un día de la declaración del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT) de que este alimento podría subir entre 2 y 4 pesos el kilo porque hay un aumento acumulado de costos de producción, la Cámara Nacional del Maíz Industrializado (Canami) aseguró que no hay razón para el alza.

Sin embargo, admiten que hay otros factores que sí aumentaron los costos de producción como los salarios, aumento de los energéticos, renta, entre otros.

¿Qué dijo la Canami sobre un posible aumento en el precio del kilo de tortilla?

Por una parte la Canami, que representa a empresas que procesan el 20% del maíz del consumo nacional, dijo que solamente el 30% de las tortillas que se consumen en el país se hacen con harina de maí z; el 70% restante se hace con maíz nixtamalizado.

Afirma que no tuvo incrementos la harina de maíz nixtamalizado en los últimos tres años, mientras que los costos de producción sí, como son salarios, electricidad, combustibles, flete s, entre otros, pero aun así no subieron precios.

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En un boletín, dijo que por cada 100 pesos en que se incremente el precio de la tonelada de harina de maíz nixtamalizado el impacto al kilo de tortilla sería de seis centavos.

Por su parte, el presidente de la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla, Antonio de la Torre Carlos, dijo que las declaraciones de que habrá un alza al precio de la tortilla "no corresponden a la realidad del mercado ni al cumplimiento del Acuerdo Nacional Maíz–Tortilla".

Pidió a los productores de tortilla mantenerse "firmes y unidos en el esfuerzo por preservar la estabilidad en el precio de la tortilla" y añadió que la fortaleza del sector "radica en la coordinación, la responsabilidad y el compromiso social".

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Alza de la tortilla responde a costos operativos, no al maíz

Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) dijo que el ajuste no tendría que ver con el reciente comportamiento de los precios del maíz, "sino con el aumento de costos operativos en la cadena de producción y comercialización".

Por ejemplo, hay aumentos en los salarios, en los costos del gas y la electricidad, en los combustibles para la distribución o los fletes para mover insumos . Además de que subió la renta, el mantenimiento, la maquinaria y hay problemas de inseguridad y extorsión en diversas regiones.

"Adicionalmente, se anticipa un ajuste en el precio de la harina de alrededor de 3%, lo que implicaría un impacto estimado de 0.25 pesos por kilogramo de tortilla, principalmente en autoservicios y algunas tortillerías", expuso GCMA.

Expuso que hay una caída significativa de los precios del maíz blanco a granel que de seis mil 618 pesos por tonelada bajó a cinco mil 284 pesos. En la Ciudad de México el maíz envasado para la industria se cotiza en aproximadamente seis mil pesos la tonelada, precio menor a los siete mil 400 pesos de 2025.

Sin embargo, consideró qu e sí deben atenderse los costos estructurales como energéticos, salarios y seguridad , asimismo, dijo que la informalidad en el sector es muy alta, por lo que se debe de fomentar la formalización.

Para GCMA es necesario "atender la inseguridad como factor económico: la extorsión impacta directamente en los costos y en el precio al consumidor y reconocer la diversidad regional del mercado: no existe un solo precio nacional, sino múltiples mercados con dinámicas propias".

JM