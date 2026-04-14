Magnicharters cancela vuelos en rutas clave; Profeco recibe más de 150 llamadas

Al menos 18 vuelos de la aerolínea Magnicharters han sido cancelados entre el 11 y el 14 de abril de 2026, informó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Entre las rutas afectadas se encuentran los trayectos México–Cancún, Monterrey–Cancún, Cancún–Monterrey, Cancún–México, Huatulco–México, México–Huatulco, Mérida–México y México–Mérida.

La dependencia detalló que, desde el 11 de abril, ha brindado orientación a 140 personas consumidoras, además de atender 156 llamadas a través del Teléfono del Consumidor y recibir ocho quejas por correo electrónico.

No obstante, la Profeco indicó que no ha sido posible establecer procesos de conciliación entre la empresa y los usuarios afectados, debido a la ausencia de personal de Magnicharters en aeropuertos, así como al cierre de sus oficinas y domicilios fiscales en Ciudad de México y Monterrey.

Ante esta situación, la institución desplegó personal en los aeropuertos de Monterrey, Cancún y Ciudad de México para asistir a los pasajeros y sugerirles acudir a los mostradores de VivaAerobus y Volaris, con el fin de explorar opciones de vuelo hacia sus destinos de origen.

Asimismo, la Profeco dijo que "esta medida está sujeta a disponibilidad y se realiza como una forma de apoyo en el regreso a casa".

La Profeco expuso que el domingo 12, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dispuso un vuelo de apoyo para los clientes de Magnicharters que se quedaron varados en Cancún, Quintana Roo, y que tenían como destino Monterrey.

Asimismo, hubo vuelos para traer de regreso a los afectados que viajaban de Cancún a la Ciudad de México.

Añadió que para proteger y defender a los afectados mantienen comunicación con la SICT, así como con directivos de las aerolíneas Aeroméxico, VivaAerobus, Volaris y Canaero.

Profeco invitó a presentar quejas en las siguientes Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco):

Odeco Leona Vicario

Calle Dr. Carmona y Valle 11, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Odeco Poniente

Toltecas 23, esquina con Calle 10, colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

Odeco Zona Metropolitana de Monterrey

Av. Profesor Moisés Sáenz No. 602, colonia Mitras Centro, Monterrey, Nuevo León.

O bien, llamar al Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722; o a través de las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco y Facebook: ProfecoOficial, y los correos electrónicos denunciasprofeco@profeco.gob.mx, asesoria@profeco.gob.mx y denunciapublicitaria@profeco.gob.mx.

YC