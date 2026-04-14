Magnicharters cancela vuelos en rutas clave; Profeco recibe más de 150 llamadas

Al menos 18 vuelos de la aerolínea Magnicharters han sido cancelados entre el 11 y el 14 de abril de 2026, informó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).Entre las rutas afectadas se encuentran los trayectos México–Cancún, Monterrey–Cancún, Cancún–Monterrey, Cancún–México, Huatulco–México, México–Huatulco, Mérida–México y México–Mérida.La dependencia detalló que, desde el 11 de abril, ha brindado orientación a 140 personas consumidoras, además de atender 156 llamadas a través del Teléfono del Consumidor y recibir ocho quejas por correo electrónico.No obstante, la Profeco indicó que no ha sido posible establecer procesos de conciliación entre la empresa y los usuarios afectados, debido a la ausencia de personal de Magnicharters en aeropuertos, así como al cierre de sus oficinas y domicilios fiscales en Ciudad de México y Monterrey.Ante esta situación, la institución desplegó personal en los aeropuertos de Monterrey, Cancún y Ciudad de México para asistir a los pasajeros y sugerirles acudir a los mostradores de VivaAerobus y Volaris, con el fin de explorar opciones de vuelo hacia sus destinos de origen.Asimismo, la Profeco dijo que "esta medida está sujeta a disponibilidad y se realiza como una forma de apoyo en el regreso a casa".La Profeco expuso que el domingo 12, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dispuso un vuelo de apoyo para los clientes de Magnicharters que se quedaron varados en Cancún, Quintana Roo, y que tenían como destino Monterrey.Asimismo, hubo vuelos para traer de regreso a los afectados que viajaban de Cancún a la Ciudad de México.Añadió que para proteger y defender a los afectados mantienen comunicación con la SICT, así como con directivos de las aerolíneas Aeroméxico, VivaAerobus, Volaris y Canaero.Profeco invitó a presentar quejas en las siguientes Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco):Odeco Leona VicarioOdeco PonienteOdeco Zona Metropolitana de MonterreyO bien, llamar al Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722; o a través de las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco y Facebook: ProfecoOficial, y los correos electrónicos denunciasprofeco@profeco.gob.mx, asesoria@profeco.gob.mx y denunciapublicitaria@profeco.gob.mx. YC