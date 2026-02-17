Martes, 17 de Febrero 2026

Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 17 de febrero

Además de los descuentos semanales, la cadena de supermercados ya tiene precios especiales en productos de cuaresma

Por: El Informador

Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas de Walmart y en su tienda en línea, que tiene las modalidades de entrega a domicilio y "pickup". EL INFORMADOR/J. Acosta

Como cada semana, Walmart aplica descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados con motivo del Martes de Frescura. La cadena garantiza que, si el producto adquirido no es del agrado del consumidor, puede solicitarse el cambio o la devolución del dinero a través de atención al cliente.

Las promociones están disponibles en más de 2 mil sucursales físicas y en su tienda en línea, super.walmart.com.mx, donde también se ofrecen descuentos exclusivos, entrega a domicilio y la opción de recoger el pedido en tienda mediante la modalidad “pickup”.

Además, la tienda promociona precios especiales en una selección de productos tradicionales de cuaresma, como mariscos y complementos para ensaladas.

Del 12 al 18 de febrero, ofrece 12 meses sin intereses y un 12 % de descuento adicional en compras de al menos 7 mil pesos realizadas con la tarjeta BBVA Walmart INVEX, utilizando el código WBANCOS12F.

Para compras en línea también está disponible Walmart Pass, un programa que incluye envíos sin costo y beneficios en establecimientos como Starbucks. Asimismo, ofrece acceso a Spotify Premium con planes desde 59 pesos al mes o 529 pesos al año.

Ofertas destacadas del día

Frutas y verduras

  • Fresa, caja con 454 gramos: 49.90 pesos.
  • Jitomate saladet: 21.90 pesos por kilo.
  • Kiwi verde: 59.00 pesos por kilo.
  • Limón sin semilla: 42.90 pesos por kilo.
  • Manzana Granny Smith: 39.90 pesos por kilo.
  • Manzana Red Delicious: 39.90 pesos por kilo.
  • Naranja: 14.90 pesos por kilo.
  • Pera de Anjou: 39.00 pesos por kilo.
  • Piña miel: 14.90 pesos por kilo.
  • Plátano Chiapas: 20.00 pesos por kilo.
  • Toronja: 29.90 pesos por kilo.

Carnes y pescados

  • Camarón coctelero: 146.00 pesos por kilo.
  • Camarón grande sin cabeza: 299.00 pesos por kilo.
  • Carne de res para asar: 225.00 pesos por kilo.
  • Carne molida de cerdo: 120.00 pesos por kilo.
  • Chuleta natural de cerdo: 119.00 pesos por kilo.
  • Fajitas de pechuga de pollo natural: 99.00 pesos por kilo.
  • Filete de tilapia: 115.00 pesos por kilo.
  • Filete de tilapia Marketside sin piel, 500 gramos: 64.00 pesos.
  • Longaniza de cerdo: 99.00 pesos por kilo.
  • Milanesa de pechuga de pollo: 169.00 pesos por kilo.
  • Pechuga de pollo con piel: 134.00 pesos por kilo.
  • Pechuga de pollo con hueso sin piel: 159.00 pesos por kilo.
  • Pechuga de pollo sin piel: 162.00 pesos por kilo.
  • Pollo entero cortado en piezas: 55.00 pesos por kilo.
  • Pollo entero sin cortar Bachoco: 50.00 pesos por kilo.
  • Salmón Marketside sin piel, dos piezas de 200 gramos cada una: 249.00 pesos.
  • Salmón Marketside Premium con piel, 500 gramos: 229.00 pesos (solo en línea).
     

