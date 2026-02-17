Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 17 de febrero

Como cada semana, Walmart aplica descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados con motivo del Martes de Frescura. La cadena garantiza que, si el producto adquirido no es del agrado del consumidor, puede solicitarse el cambio o la devolución del dinero a través de atención al cliente.

Las promociones están disponibles en más de 2 mil sucursales físicas y en su tienda en línea, super.walmart.com.mx, donde también se ofrecen descuentos exclusivos, entrega a domicilio y la opción de recoger el pedido en tienda mediante la modalidad “pickup”.

Además, la tienda promociona precios especiales en una selección de productos tradicionales de cuaresma, como mariscos y complementos para ensaladas.

Del 12 al 18 de febrero, ofrece 12 meses sin intereses y un 12 % de descuento adicional en compras de al menos 7 mil pesos realizadas con la tarjeta BBVA Walmart INVEX, utilizando el código WBANCOS12F.

Para compras en línea también está disponible Walmart Pass, un programa que incluye envíos sin costo y beneficios en establecimientos como Starbucks. Asimismo, ofrece acceso a Spotify Premium con planes desde 59 pesos al mes o 529 pesos al año.

Ofertas destacadas del día

Frutas y verduras

Fresa, caja con 454 gramos: 49.90 pesos.

Jitomate saladet: 21.90 pesos por kilo.

Kiwi verde: 59.00 pesos por kilo.

Limón sin semilla: 42.90 pesos por kilo.

Manzana Granny Smith: 39.90 pesos por kilo.

Manzana Red Delicious: 39.90 pesos por kilo.

Naranja: 14.90 pesos por kilo.

Pera de Anjou: 39.00 pesos por kilo.

Piña miel: 14.90 pesos por kilo.

Plátano Chiapas: 20.00 pesos por kilo.

Toronja: 29.90 pesos por kilo.

Carnes y pescados