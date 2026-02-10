Martes, 10 de Febrero 2026

Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera: Ofertas hasta el jueves 12 de febrero

Recuerda que puedes realizar tu pedido y solicitar el envío a domicilio o asistir a recógelo en tienda

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera permite que las ofertas semanales duran por varios días. EL INFORMADOR / ARCHIVO

En estos momentos, Bodega Aurrera tiene vigente una nueva edición del Tianguis de Mamá Lucha, la oferta periódica que te permite adquirir frutas y verduras al mejor precio.

Cada semana tanto las sucursales físicas como la tienda en línea de Bodega Aurrera se despliegan las mejores ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha, sin embargo, estas ofertas no se encuentran disponibles en los modelos de tienda "Express", por lo que deberás tomarlo en cuenta antes de asistir al supermercado.

No obstante, si no tienes una sucursal cercana, puedes realizar tu pedido y solicitar el envío a domicilio o asistir a recógelo en tienda.

La gran ventaja del Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera es que las ofertas semanales duran por varios días, dando un margen para agendar la visita a la tienda. Esta semana, las ofertas estarán disponles hasta el jueves 12 de febrero de 2026.

Estas son las ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera

Verduras y frutas

  • Jitomate saladet por kilo a $15 pesos
  • Aguacate hass en malla por pieza  $23.90 pesos
  • Pepino por kilo a $20 pesos
  • Piña miel por kilo a $25 pesos
  • Papa por kilo a $25 pesos
  • Melón Chino por kilo a $28 pesos
  • Pera de Anjou a $35 por kilo
  • Limón sin semilla a $35 por kilo
  • Fresa en paquete a $50 pesos

Carnes

  • Fajita de pollo, milanesa de pollo congelada o pechuga sin hueso 500 gr a $49 pesos
  • Pierna con muslo corte americano a $32 pesos
  • Molida 80/20 $54 por medio kilo
  • Nuggets y barritas de pescado a $53 pesos el medio kilo
  • Filete de tilapia por kilo a $60 pesos el medio
  • Molida de cerdo 500 gr a $59 pesos
  • Lomo de cerdo 500 gr a $59 pesos
  • Alitas adobadas por kilo a $80 pesos

Otros

  • Salchicha Viena a $20 pesos
  • Jamón americana a $20 pesos
  • Variedad de jamón Nutri Deli a $35 pesos
  • Salchichas de pavo Aurrera 500 g a $25 pesos
  • Lala Queso Panela $47 pesos
  • Lala Queso Oaxaca $48 pesos

Ofertas de comida ya preparada

Además, tendrás la oportunidad de comprar todas las pizzas a $79 pesos cada una; estas son las opciones disponibles:

  • Pizza hawaiana
  • Pizza de queso
  • Pizza de pepperoni

Así como mini pizzas a $59 pesos con el paquete disponible.

