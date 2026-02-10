Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera: Ofertas hasta el jueves 12 de febrero

En estos momentos, Bodega Aurrera tiene vigente una nueva edición del Tianguis de Mamá Lucha, la oferta periódica que te permite adquirir frutas y verduras al mejor precio.

Cada semana tanto las sucursales físicas como la tienda en línea de Bodega Aurrera se despliegan las mejores ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha, sin embargo, estas ofertas no se encuentran disponibles en los modelos de tienda "Express", por lo que deberás tomarlo en cuenta antes de asistir al supermercado.

No obstante, si no tienes una sucursal cercana, puedes realizar tu pedido y solicitar el envío a domicilio o asistir a recógelo en tienda.

La gran ventaja del Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera es que las ofertas semanales duran por varios días, dando un margen para agendar la visita a la tienda. Esta semana, las ofertas estarán disponles hasta el jueves 12 de febrero de 2026.

Estas son las ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera

Verduras y frutas

Jitomate saladet por kilo a $15 pesos

Aguacate hass en malla por pieza $23.90 pesos

Pepino por kilo a $20 pesos

Piña miel por kilo a $25 pesos

Papa por kilo a $25 pesos

Melón Chino por kilo a $28 pesos

Pera de Anjou a $35 por kilo

Limón sin semilla a $35 por kilo

Fresa en paquete a $50 pesos

Carnes

Fajita de pollo, milanesa de pollo congelada o pechuga sin hueso 500 gr a $49 pesos

Pierna con muslo corte americano a $32 pesos

Molida 80/20 $54 por medio kilo

Nuggets y barritas de pescado a $53 pesos el medio kilo

Filete de tilapia por kilo a $60 pesos el medio

Molida de cerdo 500 gr a $59 pesos

Lomo de cerdo 500 gr a $59 pesos

Alitas adobadas por kilo a $80 pesos

Otros

Salchicha Viena a $20 pesos

Jamón americana a $20 pesos

Variedad de jamón Nutri Deli a $35 pesos

Salchichas de pavo Aurrera 500 g a $25 pesos

Lala Queso Panela $47 pesos

Lala Queso Oaxaca $48 pesos

Ofertas de comida ya preparada

Además, tendrás la oportunidad de comprar todas las pizzas a $79 pesos cada una; estas son las opciones disponibles:

Pizza hawaiana

Pizza de queso

Pizza de pepperoni

Así como mini pizzas a $59 pesos con el paquete disponible.

