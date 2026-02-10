Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 10 de febrero

Como cada semana, Walmart ofrece descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados durante su Martes de Frescura. La tienda garantiza que, si el producto adquirido no es del agrado del consumidor, basta con comunicarse con atención al cliente para obtener un cambio o la devolución del dinero.

Las ofertas son válidas en más de dos mil sucursales físicas, así como en su tienda en línea, super.walmart.com.mx, donde también hay promociones exclusivas y la opción de recibir el pedido a domicilio o recogerlo en tienda mediante la modalidad “pickup”.

Para pedidos en línea conviene considerar el Walmart Pass, que ofrece envíos sin costo y ahorros en restaurantes como Starbucks. También incluye una prueba de Spotify Premium de cuatro meses por 59.00 pesos al mes o 529.00 pesos al año.

Este día Walmart anuncia hasta 20 % en productos de Santa Clara, Alpura, Lala y otros lácteos.de descuento en lácteos, como al paquete de seis litros de leche Lala light o semidescremada, a 170.00 pesos, o la leche Alpura deslactosada de 1.5 litros, tres por 131.00 pesos.

Además, para celebrar el Día del Amor y la Amistad la tienda ha hecho una selección de productos como peluches, decoraciones, dulces, maquillaje y perfumes, los cuales tienen 20 % de descuento.

Ofertas destacadas del día

Frutas y verduras

Aguacate Hass: 39.90 pesos por kilo.

Fresas, caja con 454 gramos: 49.00 pesos.

Jitomate saladet: 17.90 pesos por kilo.

Lechuga romana: 19.90 pesos por pieza.

Limón sin semilla: 39.90 pesos por kilo.

Manzana granny Smith: 39.90 pesos por kilo.

Naranja: 16.90 pesos por kilo.

Pera de Anjou: 39.90 pesos por kilo.

Pepino: 19.90 pesos por kilo.

Piña miel: 19.90 pesos por kilo.

Toronja: 29.90 pesos por kilo.

Carnes y pescados